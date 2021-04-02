西九文化區的M+博物館將於今年底開幕，但自國安法生效後卻爆出醜聞，其實早於去年已有百多位本港及內地藝術界人士聯名向政府投訴，可是當局置之不理，結果在傳媒揭露及廣泛報道後，林鄭才表示會警惕及嚴肅處理。

醜聞事件特徵有四，一、博物館將可能展出反華反共作品；二、低俗下流淫褻裸體及男女性器官竟然被捧為上品；三、展示宣傳政治偏見及煽動仇恨，還有侮辱宗教界人士作品；四、涉嫌購藏過程私相授受，主事者涉沒迴避利益角色衝突，缺乏透明度及嚴格審查和嚴密規管下，動用1.77億元購買沒有相應的藝術價值的藏品。

西九醜聞引起社會公憤，在群情洶湧下，林鄭再次公開回答記者詢問，表示政府定必嚴肅處理有關文化藝術可能與國安法有衝突或違反法例的情況。西九文化區管理局董事局主席翌日發表聲明說會嚴守法律，但轉眼又食言反口說自己非法律界人士難斷是否違法，要由國安公署、警方國安處去判定及處理，推卸責任。看來，在《港區國安法》之下，該局沒人敢以身試法了，但西九文化區暴露的問題只是冰山一角。林鳴崗作為百多名藝術界人士聯署信發言人表明不收貨，要求當局必須徹底檢討和改革。對此，筆者作為前市政局民選議員十分支持，「西九」真是今不如昔，比之市政局年代的文化藝術及博物館的管理和服務大踏步倒退：

一、外行領導內行，委任成員絕大部分無代表性，西九董事局只有兩人沾邊藝術；二、歧視華人，唯洋人領導為尊，博物館館長和藝術總監全是洋人當道；三、監察沒透明度，董事局副主席成「萬年主席」，與市政局年代每月有公開例會，聘用採購選藏全部有百分百透明度，公眾可監察，完全兩回事；四、嚴重歧視香港和內地文化藝術演藝界專業人士、專家及學者。試問如此偏頗，怎可使香港成為發展中外文化藝術的交流中心？