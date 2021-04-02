內地反腐俗稱「打虎拍蠅」，查辦省部級以上的高官是「老虎」，縣處級以下的幹部則被算作「蒼蠅」，更低級的基層幹部則稱「蟻貪」。一些「蠅蟻」雖然官不算大，但是手握關乎企業生死的重要崗位，腐敗胃口之大，令人瞠目結舌，特別是水、電兩項，是所有企業、樓盤、道路工程必需的「血脈」，油水尤其豐厚。

官方最近曝光在掃黑除惡中查處的黑龍江哈爾濱市電業局副局長李偉兄弟，暴力壟斷該市電力多年，家中查出現金和銀行存款達10億元人民幣，上百輛豪車價值過億元，房產70套。電力乃國營行業，並非私產，卻能在光天化日之下被私人包攬，可見背後官官相護盤根錯節之黑暗。內地有諺語曰：「投資不過山海關。」形容東北3省營商環境之惡劣。官方千方百計對企業敲骨吸髓，李偉一案可謂典型。

這與前幾年河北「水官蟻貪」馬超群案異曲同工。他只是秦皇島市北戴河區的供水公司經理，只是一個鄉鎮級單位，卻通過供水對企業「卡脖子」，被抓時查獲上億元現金、74斤黃金、68套豪宅。與其說是膽量大、手段高，不如說是串同分肥、腐敗爛根的惡果。

但大環境中也有例外，那就是民主黨派幹部。因為鮮有人被查，被網民戲稱為「清流」。其實，這與黨外幹部的處境有關。舉凡與土地、電、水等相關的建設、國土、電力、交通等部門，基本與黨外幹部無緣，絕大多數在教育、科技、衞生、文化等清水衙門，而且都是副職，腐敗機會少，自然風險小、概率低。在「黨組決定一切」的體制下，黨外幹部只能算是高級龍套，即使出了問題，往往「不拘小節」，法外開恩。

當然，這幾年號稱反腐全覆蓋，特別是成立國家監察委員會，對所有幹部都擁有調查權，陸續有一些黨外幹部落台，例如民進中央辦公廳主任朱效利，雲南文山州政協副主席兼九三學社支部主任盧京，吉林雙遼市人大副主任、民革委員楊靜。但是與那些動輒貪腐上億元的中共官員相比，為了撈錢可謂煞費苦心。

黨外幹部雖然自己沒有拍板決策權，卻有機會可以提前掌握內部政策風聲。比如楊靜曾經兼任林業局副局長，搶先承包林地，然後在徵地補償時獲利上百萬元，但為此還要再向其他分管幹部行賄幾十萬元用以通融。最終的兩項罪名是侵佔罪和行賄罪，而不是大多數貪官的受賄罪、貪污罪。相比於那些搜刮幾十億元的「電老虎」、「水老虎」，真是小巫見大巫，說是「鷺鷥腿上劈精肉，蚊子腹內刳脂油」也不為過。

當然，也有個別黨外幹部幸運坐上一把手交椅，自然要把握機遇。例如原江蘇能源局局長陳勇，作為無黨派人士代表被提拔為正職，積極幫助一些企業辦事，幾年下來便受賄上千萬元。

所以，官場本不分清流濁流，只要「行政審批」主導的遊戲規則不真正改變，面對尋租空間的巨大誘惑，聖徒秒變賭徒，換了誰都一樣。