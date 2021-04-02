世界視線：美國連橫招遏華　法德破冰掌聯俄

美國最近拚了老命針對中國，剛明言不會被中國佔據領先地位，便把握機會對華發起進攻，近日世界衞生組織專家公布赴武漢調查新冠肺炎疫源的報告，美國不信不接納就算了，還拉攏13個小弟國家連成一氣，對溯源結論大表懷疑。

很多人好奇，美國的13個盟友國家都有哪些呢？答案是加拿大、英國、捷克、丹麥、愛沙尼亞、斯洛文尼亞、拉脫維亞、立陶宛、挪威、澳洲、以色列、日本、南韓。只看名單，便知道都是美國的小老弟兼跟班，不是對華立場強硬，便是有牙齒印的國家，或乾脆唯美國是從的應聲蟲，他們的立場其實不用看也知道。

歐盟對世衞專家報告另有回應，他們雖也提到遺憾太遲派遣專家組進行研究，但肯定了世衞專家迄今的工作和發表的報告有利於對病毒溯源。歐盟亦支持專家組的新工作，似乎無意理會美國拉幫結派的號召，畢竟歐洲亦有煩心事。近日烏克蘭東部戰火重燃，歐盟大佬德國、法國都無暇分心，既害怕臥榻邊失火，又恐疫情失控，就在世衞發表報告的同一天，法國總統馬克龍聯同德國總理默克爾，與俄羅斯總統普京進行視像會議，兩國與俄羅斯談了防疫及疫苗輸出，更談了烏東戰事。3國在這場防疫為表、戰爭為裏的交流中表現突出，令本來緊繃的局勢有好轉迹象。

同樣都是被特殊招呼的國家，中、俄的過招對手不同，以致在國際擂台上的境遇亦大不相同。一度被寄望以新面目處理中美關係的拜登政府，不但沒帶來新意，反而漸走上民粹主義挑釁之路，繼阿拉斯加會面之後，美國對華立場不斷升溫，世衞報告要指指點點一番，人權報告又大肆長臂干預，撩是鬥非。如此爛打一通，美國沒討到好處，反把自己陷進了動彈不得的尷尬之地。

德、法與俄羅斯的高層接洽則高明多了，他們和風細雨的對話，既談了烏東戰事，為戰事降溫，又讓各方看到3國領導人似攜手抗疫。這樣有質素的互動，比美國式蠻橫出招效果好太多了。外交博弈，美國竟要借力群毆，實在是黔驢技窮。