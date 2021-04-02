功夫茶：入境處推陳出新　得民心有辦你睇

今早一覺醒來，頓覺「一窗金石氣，滿室墨花香」！難得只見風日清美，人意頗適！事關平時論政、閒話時事，經常扯火，怒轟庸官廢政，好似食環署、漁護署等，從不肯察納雅言，尤其嗰個漁護署，帶頭虐畜，東方良策護猴，建議以膠擋板代替棘線，既保安又環保，廢官就係唔肯從善如流，個腦恍如鋼板一塊！今日功夫茶心情大靚，就係終於見到有個值得大讚嘅部門──入境處！

嗱！入境處自上月初推出「智傭易」服務，令外傭和僱主安坐家中、足不出戶，透過網上一條龍式辦理續聘外傭工作簽證，新服務推出唔夠一個月，已收到6,138宗申請，日均申請量較以往升近三成，深受市民歡迎。入境處總入境事務主任陳嘉兒表示，「智傭易」推出嘅初衷，皆因見到去年本港深受疫情打擊，多個部門嘅公共服務大受影響，外傭續證受阻係其中之一。有鑑於此，入境處不斷檢視流程細節，想推出一項服務，既能加強創新科技應用，又可以提升服務質素及效率，可以話係同時間競賽！結果憑着處方人員嘅專業精神，上下一心鑽研，終推出了此項嶄新服務！

咁講喇！入境處除了上下齊心，功夫茶覺得最重要係心中有民，所謂「德莫高於愛民」，而唔係講就天下無敵，做就有心無力！甚至左推右閃，一味事不關己，高高掛起，仲要大講風涼話！呢，入境處就唔同喇，一心只想方便市民，解決疫情下唔好咁多人聚集，於是因時制宜，發揮創意，推陳出新發明呢個咁正嘅「智傭易」。珠玉在前，有辦你睇，其他政府部門理應好好學習，唔好坐定定喺度等運到，要有天天向上嘅創新精神服務市民、方便市民，咁先可以得民心吖！

講番「智傭易」，真係誇啦啦，直頭係千臂菩薩多面手！適用於3個類別續聘簽證申請，即係續約、完成現有合約嘅剩餘期間或延後返回原居地。嗱！申請人只須備妥文件，利用手機、平板電腦或家用電腦，透過入境處外籍家庭傭工網上服務專頁，或流動應用程式嘅「智傭易」服務，上載文件並遞交有關申請，省時快捷！而使用手機或平板電腦，更可直接拍攝文件上載，係咪正先？

當申請獲批後，處方會寄出申請結果通知書及一般繳款單，待處方確認收妥有關費用後，會把簽證或延期逗留標籤以「掛號」形式郵寄至僱主地址，僱主只須按指示把標籤貼喺外傭護照即可。阿哥，咁貼心又窩心嘅服務，功夫茶點可以唔真心畀個「like」入境處呢！若然各政府部門都能有呢種推陳出新、以人為本嘅精神，港府施政就唔會只見「折墮」而不見「速度」，搞到神憎鬼厭喇！