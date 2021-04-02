神州觀察：假奶粉一再害人　罰不嚴等於縱容

內地青島金大洋乳業公司早前以固體飲料冒充嬰幼兒「特醫奶粉」宣傳銷售，遭當局立案調查，同時責令停產及召回問題產品，最終被處以警告及罰款200多萬元，近日卻遭揭發已改換名稱，經營範圍似仍包括特醫食品、乳製品，令人擔心會否繼續作惡。而重慶一名女童因食用該假奶粉致發育遲緩，更達二級智力殘障，淪為受害者之一，其父目前已循法律途徑向涉事公司及當地分銷商提出損害賠償，卻不知能否如願。

受害女童被指飲用金大洋乳業生產的問題奶粉長達一年多，原因是出生後不久便患上肺炎，醫生建議服用「深度水解奶粉」，其父透過醫院附近商店的推薦購得，惟至去年5月才知道女兒飲用的根本不是奶粉，而只是一種固體飲料，可惜為時已晚，尤其是女兒的智力恐再難恢復，十分悲慘。具體索償金額則達156萬元，並已獲法院受理，只是不知何時才能有結果，更不知會是怎麼個結果，對方又已改頭換面，是否會對索賠造成阻礙？

關於假「特醫奶粉」問題，在內地可謂屢爆不絕，並導致眾多嬰幼兒慘淪「大頭娃娃」、佝僂病患者，身體及智力發育都會遭受不同程度傷害，乃至落下不可逆轉的終身殘疾，一生盡毀。問題是，這類假奶粉、害人食品為何總能頻密地出現，在市場上、各大電商平台上公然銷售？眾多毫無營養的固體飲料怎就能成功冒充特醫奶粉，或輕鬆打起「擦邊球」、鑽漏洞？此舉至少可以說明，當局在相關領域的標準制訂、監管審批等方面仍存在不少缺失，以致市場經營、產品銷售管理等環節總顯得混亂無序。

再就是當局對該類違規行為的處罰力度問題，像湖南郴州接連出現「大頭娃娃」事件，後一宗事件已出，前一宗的處罰卻還沒有着落；尤其是最高200萬元的所謂「頂格處罰」及「退一賠三」等做法，招致廣泛輿論撻伐。問題不光是處罰與理賠金額嚴重偏低，民眾最不能理解的是，何以對於這類傷天害理、唯利是圖之輩，當局只是作出一般行政處罰，而非罰得他們傾家蕩產，將所有不法獲利全數追繳賠償給受害兒童？為何不對這些人實施行業永久禁入，難道想留着他們繼續作孽？包括本案的無良企業，怎可讓其換個名字繼續來過？

其他一些行業的違法違規問題亦是如此，譬如陰魂不散的含鎘毒大米事件，一次次清繳，一次次又再冒出來，是查繳不力，還是工業污染加劇所致？為何有人敢一再違規排放？以致一些地方國有糧庫及奸商明知是受污染毒大米，卻仍大肆收購販賣，從中牟取暴利，一個個膽大心黑，無非還是覺得違法成本太低，政府每每不捨得下狠手，既難起到震懾作用，更是在縱容作惡。