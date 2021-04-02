正論：大漢奸首判罪成　時辰到清算續來

人在做，天在看。身繫多宗非法集結罪、詐騙以及國安重罪的壹傳媒黎智英，多行不義必自斃，其涉及的8‧18非法集結案昨日率先被判罪名成立，一直自恃有保護傘撐腰而目無法紀的大漢奸，72年人生頭一遭被定罪，臨老過不到世，首嘗「留案底令人生更精彩」的滋味，可謂罪有應得，大快人心。事實證明，避得過初一，避不過十五，漢奸走狗呼風喚雨的好日子一去不復返，取而代之的是法律清算臨頭，現在僅是開始，好戲勢必陸續有來。

黎智英與另外8名反對派政客於前年8月18日在港島區參與或組織反修例非法集會，全部被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結，經過20天審訊，昨日在西九龍法院被法官裁定所有人罪名成立。除區諾軒及梁耀忠認罪外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，法官將案押後至本月16日，連同認罪的區、梁二人一併進行求情及判刑，期間各人獲准保釋。不過，法庭附加兩項保釋條件，眾被告期間不得離港，除梁耀忠外餘下被告須交出所有旅遊證件包括BNO。由於黎智英、梁國雄及區諾軒另涉違反《港區國安法》的案件須還押，故9人中只有6人實際獲得保釋。這也是黎智英、李柱銘等人首次被定罪，同時意味李柱銘等人的大律師或律師資格或被除牌。

還是本地俗語精警：「出得嚟行，預咗要還」。被內地冠以「叛國禍港四人幫」惡名的黎智英、李柱銘、何俊仁，上得山多終遇虎，落得今日的折墮下場絕對是咎由自取。他們過去受惠於保護傘包庇，壞事做盡也毫髮無損，然而《港區國安法》生效後，即使漢奸走狗不斷垂死掙扎，即使外部勢力意欲干預審判，但從黎智英多罪落鑊並首判罪成觀之，已說明一切都是徒勞，保護傘已經失效。可以斷言，今次雖然是第一次被判罪成，但絕對不會是最後一次，漢奸走狗的下場只有一個，就是把牢底坐穿！

當然，誤判形勢、心存僥倖向來是這幫漢奸走狗的致命弱點，來到今日也不例外。君不見，李卓人之流在開庭前夕仍一臉自信，堅稱非法集會為和平非暴力，完全無視黑暴打砸堵燒，死撐是政治打壓，而且認為可以「走得甩」。結果現在不僅走不甩，他們涉及的官司更不止這一宗，未來審訊接踵而至，證明時辰一到，一切都報。

黎智英官司纏身，自作自受，首判罪成固然可喜，但人們更關心的是，其涉及的刑恐東方報業集團男記者案，律政司何以拖延逾半年仍未定下上訴聆訊日期。眾所周知，大漢奸於2017年的維園六四集會上，涉用粗口恐嚇東方男記者，有相有片為證，法庭在裁定表證成立下，最後居然判其罪名不成立，激起全城嘩然。怯於眾怒難犯，律政司不得不提出上訴，惟顯得不情不願，拖延至上訴限期最後一日、即去年9月17日才提出上訴，至今未有聆訊下文。正如議員批評，案件並不複雜，律政司和司法機構毫無道理一拖再拖，不僅無法彰顯公義，更予人漢奸走狗有特權之感，無私顯見私。遲來的正義絕非正義，難怪市民紛紛質疑，是否案件涉及黎智英，而受害一方則為屢屢踢爆政府施政弊端的正義傳媒，律政司「公報私仇」刻意阻撓法律伸張正義？

這樣的質疑絕非無的放矢。過去許多案例已告諸世人，凡東方必打壓，逢蘋果例免責，單是一輯外國女星性感照，刊登在蘋果被淫審處評為一級非不雅，刊登在東方旗下刊物則評為第二類不雅，已是證明。更何況律政司內部一向亂象叢生，司法界更是黃官當道，若說有人以為刑恐案件不涉黑暴及國安法，意欲為漢奸走狗鑽空子，絕對不足為奇。事實上，律政司在民望「墊司底」的鄭若驊帶領下，離心離德，泥沙俱下。既有檢控官知法犯法出書教唆暴徒逃避檢控，更爆出與下屬不咬弦醜聞，前刑事檢控專員梁卓然就因為與鄭若驊意見不合憤而辭職，以致其職位懸空至今，僅由副刑事檢控專員輪流署任，反映鄭若驊根本無人可用，令本已緩慢的檢控進度及低下的檢控質素雪上加霜。

姑勿論如何，今時不同往日，漢奸走狗挾洋自重的好日子已到盡頭。以黎智英為首的叛國禍港集團固然不可能走甩，司法界的洋奴餘孽同樣休想蒙混過關。在司法改革的呼聲一浪高於一浪的今日，律政司及司法機構若繼續刻意賦予某些人特權，千方百計拖延審訊甚至放生，必然逃不過公眾雪亮的眼睛，更逃不過輿論的審判，最終只會自取其辱。