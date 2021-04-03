正論：長假期人山人海　疫情恐崔護重來

一連5日的復活節長假期昨日展開，港人受困於疫情早就「悶爆」，趁當局重開35個公眾游泳池及部分泳灘，以及放寬主題樂園入場人數比率等，悶極而動傾巢而出，港九新界以至離島皆見人滿為患。看見萬頭攢動的架勢，卻不由人不心驚，皆因疫情仍未斷尾，不明源頭個案仍然零星出現，證明社區傳播鏈仍然存在。專家憂慮第5波疫情在長假期後大爆發，顯然不是杞人憂天。

昨日為復活節假期第一日，鬧市固然車水馬龍，喧聲震天，離島同樣人頭湧湧，熱鬧非常。中環5號碼頭長時間大排長龍，人們登船湧往長洲度假，長洲滿街遊人，插針不入，為食肆及商戶帶來久違的人潮；兩個主題樂園同樣遊人如鯽，摩肩接踵，密密麻麻擠滿一家大小，場面堪比疫情前的旅遊旺季；泳池和泳灘也是一樣，由於泳池有人數限制，市民動輒排隊半小時至一小時方能入內暢泳，但因為「餓水」太久，毫無怨言；泳灘同樣擠滿弄潮兒，嘻嘻哈哈，一片歌舞昇平的景象。

誠然，市民受制於社交距離措施，加上泳池等設施已關閉多月，現在終於有限度重開，自然吸引大量市民蜂擁而至，加上通關遙遙無期，長假期無處可去，不出街便只能悶在家中，自是不理三七二十一，玩樂大過天。這些都是人之常情，可以理解，問題是疫情欲斷難斷，市民大量聚集忘乎所以，病毒隨時有可乘之機。這樣說絕非無的放矢，香港至今經歷4波疫情，每次皆在疫情看似緩和、防疫措施稍為放寬之後即告大爆發，屢試不爽。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言擔心新一波疫情爆發，尤其是市民於社交聚會過程中如果無戴口罩，播疫風險便會增加，而且目前不知還有多少社區隱形患者，若當中有超級傳播者，後果不堪設想。

事實上，自上月尾首現數月以來第一次本地零確診紀錄後，好景維持不了多久，本地確診個案便零星出現，部分更是源頭不明。昨日新增19宗新冠肺炎確診個案，7宗屬本地個案，當中一宗為源頭不明，證明危機仍然存在，不容忽視。更令人擔心的是，近期的輸入個案之中，以來自菲律賓為最多，當中甚至不乏帶有變種病毒個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良憂心忡忡，認為如菲律賓輸入個案中帶有變種病毒的個案比例上升，應考慮暫停讓曾逗留菲律賓的人士入境。須知道，本港4波疫情皆始自外地傳入，足證禁止高危人士入境有其必要，奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府會聽得入耳才怪。

可以看到，目前距離疫情清零仍是遙不可及，疫苗接種計劃更是弄到一鑊泡，但港府廢官依然不脫自吹自擂的本色，林鄭便大言炎炎吹噓，過去一個月沒有輸入個案流入社區，港府透過快速密集檢測和追蹤緊密接觸者，毋須再次關閉處所亦成功遏制疫情蔓延云云，一副沾沾自喜狀。其實，相對一橋之隔的澳門和深圳，人家的疫情早就清零，香港卻依舊在疫情泥沼無法自拔，真不知何自喜之有。更不必說，市民接種疫苗意欲低下，至今不足50萬人打針，以此速度推算，需時兩年才能完成全民接種，群體免疫真不知從何談起。

更何況，食環署敷衍塞責，不論大街小巷、商場街市、新舊大廈皆成為老鼠窩，昨日又有網民踢爆在餐廳外賣意粉附送怵目驚心的「老鼠頭」，令人震驚。正因為食環署由清潔到滅鼠再到執法皆虛應故事，香港才會由美食天堂淪為病毒天堂、老鼠天堂，港府不僅不責成食環署糾正改錯，反而提拔無能失職的前署長升職，賞罰不分，是非顛倒，難怪香港要從疫情翻身難如登天。至於黑幫在疫情期間照樣經營非法賭檔，無牌樓上吧如常營業，在在加速播疫風險。金玉其外，敗絮其中，正正是港府防疫執法皆無能之下的特區寫照。

不管怎麼說，時間不等人。香港在疫情折騰下經濟沉疴不起，各行各業奄奄一息，中港通關固然只聞樓梯響，「疫苗護照」更是光說不練。在失業率高企的當下，港府再不痛定思痛，徹底做好防疫措施，斬斷傳播鏈，香港只能無止境沉淪。市民同樣需要思考，到底是一時玩樂重要，還是讓疫情清零、讓社會復常更加重要。