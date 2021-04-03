世界視線：前總統也被滅聲　美侈談人權自由

美國國務院日前發表世界各國的年度人權報告，照例對包括中國新疆的所謂「種族滅絕和反人類罪行」大加撻伐，同時火力全開，狠批俄羅斯、緬甸、委內瑞拉等政府「違反人權」的「劣行」，然而正應了《聖經》那句金句，山姆大叔只看到別人的刺，卻對自己眼中的樑木無動於衷，一味自我感覺良好，繼續扮演其「人權祖師爺」的角色。

美國前總統羅斯福當年提出4大自由，言論自由排在首位，但諷刺的是，另一位前總統特朗普的言論自由卻正在受到侵犯。社交媒體巨擘Facebook日前表示，已刪除一條由特朗普接受媳婦勞拉訪問的影片，聲稱相關影片違反該公司對特朗普的封鎖政策，同時警告政策適用於所有與特氏有關的社交帳戶。

眾所周知，包括Fb和Twitter在內的美國大型社交媒體平台，在今年1月初國會山莊流血暴動後，紛紛以特氏「言論煽動暴力」為由，全面封殺特氏的帳戶，一時間總統由「網絡紅人」淪為「網絡賤民」。各大社交平台的禁令當時就引發激烈的討論：堂堂民選上台、並在競選連任獲得逾7,000萬選民支持的民選總統，《憲法》第一修正案所賦予的權利，尚可被私人企業輕輕巧巧地憑一紙禁令剝奪，其他無權無勢的普通民眾，言論自由保障從何談起？

更有甚者，國會對特氏涉嫌的「叛國罪行」發起彈劾程序，最終無功而還，最高法院亦未判定特氏有罪，社交媒體巨企卻可憑個人判斷「封殺」特氏，權力之大豈非凌駕司法、立法兩權？這就難怪美國國內一直有聲音要求，對社交媒體巨企進行「肢解」，以防它們進一步坐大。

關於美國、歐盟內部的分歧，人們每多論及雙方在經貿方面、特別是對中國利益並不一致，其實在特朗普被「滅聲」一事上，歐洲各國對美國亦非常不以為然。包括德國總理默克爾在內的歐洲領導人強調，對言論自由的限制，必須在法律框架下進行，而非遵循社交媒體平台管理團隊的意見。很明顯，對美國這位「祖師爺」不滿的，並非只有中國。