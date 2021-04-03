神州觀察：國家賠償給太少　司法糾錯無誠意

四川省農藥有限責任公司法定代表人韓強，早年因向湖北荊州某農資公司出售的除草劑被指質量有問題，從而捲入刑事案件，先是遭羈押150天，復被判處非法經營罪成，但可免予刑罰，相關問題農藥則被當局沒收。韓不服上訴，奔走7年終獲改判無罪，故於年初申請國家賠償逾458萬元，惟最終僅獲賠8.9萬元，其他道歉及恢復名譽等要求皆不獲支持，令其大感失望。

韓強的索賠理據是，自身因無辜被羈押及一、二審的錯誤判決，導致遭受極大精神損害，而當年被沒收的所謂問題農藥總值高達110萬元，更連累公司須就此作出賠償及暫停營運，合計損失約500多萬元，因此作出相關數額申賠。雖說眾多冤案國賠過程不乏「殺價過狠」的情況，只是本案8.9萬元的賠償結果還是有些狠過頭，與冤獄受害人所申金額實在落差太大。

從本案賠償分配可見，當局給予韓強的人身自由賠償金5.2萬元，精神損失撫慰金1.5萬元；這就等於說，其他商業損失賠償亦少得離譜。此舉更說明，當局在該宗冤案國賠中，充其量只是就錯誤將人羈押150天算了個表面帳，其他所有直接、間接損失都想賴掉，這樣做實在不講道理，並嚴重背離了國賠之指導精神和宗旨。而這樣不講道理、冤案損失「難算帳」的情況亦很突出，像山東威海市國土局某位分局長，於「人生巔峰」時遭受5年冤獄，申請350萬元國賠，卻被告知「需時研究」；甘肅一名經營農機公司的農民企業家被指合同詐騙坐了11年冤獄，名下財產盡數被收繳，公司玩完，平反後追討逾21億元國賠，惟遭拒絕。也許在當局眼中，部分冤獄受害者是在獅子開大口，屬過度索償，卻不知當局制訂的國賠標準亦很低，乃至被戲稱為「補發工資」，「心理落差」或是由此而來。

因司法錯誤造成的樁樁冤獄，損失本就無法用錢衡量，亦補不回受害人的人生與自由，既然自己錯得離譜，就休怪別人最大程度追討損失，誰又敢完全肯定，眾多被冤獄毀掉的人生中，原本不會締造出幾個億萬富豪？當局甚至連受害者提出的公開道歉，挽回個人和企業名譽、不良影響等要求，亦常常高傲地拒絕，又怎能很好地體現當局勇於糾正錯誤、追求司法進步之誠意？

彰顯司法進步的另一重要環節，就是對所有冤獄製造者進行追責，譬如坐了14年冤獄的山東男子張志超，近日已向當地法院提請對當年涉及其冤案的12名警察、法醫及法官等追究法律責任。想必這亦是所有冤獄受害者的共同心聲，以及是減少司法腐敗，防範製造更多冤獄的關鍵舉措；法律的公平性、社會的公平正義都將由此得到保障。