功夫茶：港台節目抽不完　唯一出路執咗佢

逢人不計人間事，便是世間無事人。之但係，對一個年花10億公帑卻一味製作偏頗節目、抹黑警隊又同港府甚至中央「對着幹」、吃碗面反碗底、人稱「傷港電台」嘅香港電台，呢10億公帑是否用得其所便經常惹來爭議！

嗱！港府喺今年2月公布《香港電台管治及管理檢討報告》，力數港台現行架構存在3大缺失及多宗罪，包括編輯管理問題、投訴機制欠透明度及員工管理問題。阿哥，傷港電台上層缺乏有效監管，下層嘅製作流程又唔透明，你話一個爛成咁嘅機構，如何可以喺製作敏感內容節目時把握「準確、持平和最高的新聞標準」？

呢，前廣播處長梁家榮提早解約，佢老哥文青上身「也無風雨也無晴」拍拍屁股鬆人，由政務官出身嘅民政事務局副秘書長李百全接任，佢席不暇暖已手起刀落抽起多個涉嫌有問題或偏頗嘅節目如《香港故事》、《議事論事》、《鏗鏘集》等。原本尋日播出嘅《鏗鏘說》，據悉因主持蘇玉華「太黃」而將佢撤換，改由嶺大協理副校長劉智鵬擔任主持，訪問「食神」梁文韜。要言之，千瘡百孔嘅傷港電台，自新任廣播處長李百全上任一個多月以來，其節目立場仍屢惹爭議。

嘞！話口未完，港台明日播出嘅《給香港的信》，原本嘉賓係前公民黨成員、現任屯門區議員巫堃泰，日前港台又向傳媒發出電郵，通知明日播出嘅嘉賓改為港台前顧問委員會主席陳建強。朝令夕改，五時花六時變，傷港電台目前予人觀感，都可謂亂過亂世佳人咯！港台就死撐日常嘉賓邀約及節目播出嘅調動，均按照港台嘅編輯守則。有議員批評港台近月多次抽起節目係浪費公帑，逐次審視節目亦代表管治上出現結構性問題，若短期內未能糾正問題，最好「執咗佢」。

仲有呀，港台英語時事節目《脈搏》（The Pulse）主持人唐若韞，早前喺訪問世衞助理總幹事艾爾沃德時，不停追問會否重新考慮畀台灣成為世衞成員，被外界質疑借機鼓吹港人支持「台獨」，尋日有團體到港台門外抗議，力數港台幾10個不是，要求港台管理層將唐若韞革職，以儆效尤。講真，港台呢個長期積弊嘅爛攤子，李百全即使係千手千眼觀音，要佢「執漏」，都真係無從下手！依家淨係掛住抽節目都抽到手抽筋，仲要佢撥亂反正，簡直強人所難！

當斷不斷，必受其亂。計功夫茶話，一個病入膏肓救無可救嘅機構，唯一出路就係執咗佢！反正收視低，何必長期喺爭議聲中每年倒10億公帑落海？冇眼屎乾淨盲，咁咪大家好囉。