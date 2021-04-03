黎智英、李柱銘、李卓人、吳靄儀、梁國雄等人因干犯「組織未經批准集結罪」及「明知而參與未經批准集結罪」被判罪成。善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到，時辰一到，一切全報。

黎智英、李柱銘等人幹了犯法惡事，如今時辰到，報即來也。想躲是躲不掉的，想賴是賴不了的，想鑽法律空子是鑽不了的，想靠「司法保護傘」是靠不住的。黎智英尚有5案纏身，其中有干犯國安法的大案，惡報會陸續有來。

黎智英、李柱銘之流這些年幹了不少違法之事，然長期無恙，於是他們膽子愈來愈大，反中亂港肆無忌憚。回歸之後，他們作為反對派，作為懂法知法的人，曾小心謹慎，不敢亂來。香港有言論自由，法律保護言論自由；香港有遊行集會自由，法律保護這個自由，他們就充分利用這些自由「反中亂港」，以達到挑戰國家憲法、香港《基本法》不允許的政治目的，這就為他們犯法埋下了禍根。

與此同時，他們無視言論自由、集會自由都是有邊界的，有法律框架和條規限制的，隨着形勢發展和鬥爭需要，以及他們不斷嘗到「政治甜頭」，就愈反愈興奮，愈反愈膽大妄為。

而香港各方「保護傘」的作用、外國勢力的支持，更令他們以為自己天下無敵，不把法律放在眼裏，不把國家憲法、憲制放在眼裏，以為天下已無法可管他們。他們公然鼓吹的違法達義，發動的暴亂是包括了挑戰本地法律、香港《基本法》和國家憲法的。俗語說，小時偷針，大時偷金。黎智英、李柱銘之流的犯法就是這麼一個發展過程。

在這個發酵過程中，黎智英和李柱銘還迅速墮落成漢奸走狗。李柱銘的漢奸資格最老。早在1999年，美導彈轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件時，他就在香港立法會扯起了漢奸旗，之後禍港叛國更加賣力，公然叫嚷「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」，黎智英則後來居上。事實證明，在香港的條件下，反中亂港者很容易成為漢奸也。