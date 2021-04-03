自作孽，不可活。大漢奸黎智英等人非法集結等罪名成立，等候判刑，這次終於可以正式體驗「精彩人生」，既是自作自受，也是求仁得仁。奇怪的是，此案共有9名被告，除區諾軒及梁耀忠認罪，其餘7人皆不認罪，為甚麼不認罪？他們一直宣稱「違法達義」，擺出「雖千萬人吾往矣」的姿態，不是應該坦然面對法律責任嗎？

說穿了，這班人不是無畏無懼，而是色厲內荏，過去自恃有司法保護傘，因此肆無忌憚，氣燄囂張，現在保護傘失靈，自然如喪家之犬，惶惶不可終日。須知黎智英等人多案在身，這只是剛剛開始，後面還有更精彩的人生等着他們。

黎智英之流顯然高估自己，錯判形勢，以為有司法和洋人雙重保護，可以像過去那樣為所欲為，即使《港區國安法》出台，他們依然沒有收斂，依然叫囂「為美國而戰」。殊不知今時不同往日，在煌煌國法之下，司法保護傘固然失靈，洋人也鞭長莫及，充其量只能隔洋說三道四，或裝腔作勢制裁中港官員，根本救不了洋走狗。

這再次證明一個道理，善惡到頭終有報。內地官媒早就警告「叛國禍港四人幫」是反中亂港的民族敗類，是不折不扣、喪心病狂的當代漢奸，必被釘在歷史恥辱柱上。如今終於應驗，黎智英之流挾洋自重，與國家民族為敵，下場注定可悲。從南宋秦檜，到明末吳三桂，再到民國汪精衛等等，中國歷史上漢奸輩出，哪個有好下場？哪個不是遭人唾罵？叫囂「為美國而戰」的黎智英固然厚顏無恥，揚言「日日做漢奸」的李柱銘同樣可恥可鄙，他們最大的問題就是沒有好好學習中國歷史。歷史知識貧乏也就罷了，此案中的李柱銘、吳靄儀及何俊仁，身為法律界人士卻知法犯法，又該當何罪？如果大律師公會或律師會秉公處理，有人勢必被釘牌，再也無法以大律師或律師名義招搖撞騙。