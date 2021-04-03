律政司是捍衞法治的關鍵機構，而刑事檢控專員角色更是重中之重，加上涉及社會運動的案件排山倒海輪住上庭，刑事檢控專員比上司避政司司長鄭若驊更加重要，前刑事檢控專員梁卓然透露與鄭若驊意見不合，並於去年7月請辭，同年12月底離職，此職位竟然由刑事檢控科的副刑事檢控專員「輪流署任」，先是譚耀豪出任署理刑事檢控專員，任期至日前完結，之後副刑事檢控專員兼首席政府律師楊美琪昨日起出任署理刑事檢控專員，至今年6月30日止，其職位則由周天行署任。

律政司卻遲遲未有正正式式人選擔任此職位，首先讓人感覺內部青黃不接，梁卓然離任至今應該有足夠時間挑選舊人升正，但事實擺在眼前，換完一個又一個，證明沒有找到合適人選。市民不單止擔心律政司內部混亂，更加擔心檢控進度有所延誤，以及影響檢控質素，反修例暴潮拘捕逾萬人，檢控率只得兩成多，顯然與律政司人事問題有所關連，揹上放生暴徒的嚴重罪名，律政司需要盡快向公眾交代，避免市民憂慮。

若果律政司內部沒有人可擔大任，那便需要向外尋找，之前有幾位律政司司長都是在外間執業，早有先例，鄭若驊自己正正是其中一個例子，一個非常失敗的例子，不知是誰主意，千揀萬揀，揀了個爛燈盞。

香港不乏有能力的律師，關鍵有沒有興趣入熱廚房，他們很多收入豐厚，莫講話刑檢專員，亦遠超司長人工，根本不會志在薪酬，有人為名，有人為權力，但亦有人想服務大眾，無論甚麼理由，他們不肯加入，最大可能就是不想做鄭若驊手下，染污自己名聲。鄭其身不正，醜聞不絕，任何潔身自愛的人都恥與其為伍，律政司不斷上演跳船潮！刑事檢控專員變成「輪流檢控專員」，真是天大笑話，可惜在特區多荒謬的事都會發生！