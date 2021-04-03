劏房租務管制研究工作小組（工作小組），最近公布建議，大部分集中在租金和合約範圍，吸引了不少市民注意，筆者卻有興趣跟讀者們討論劏房租約和租金以外的事！

工作小組報告指出，2020年香港有過萬間劏房，包括近4,000間天台屋和床位或閣樓400間。半數以上劏房不曾有任何維修或保養工程，部分沒有窗口。有的有窗口，卻未能打開。更大問題者是工廠大廈天台改裝成劏房，本身工廈供人居住已是違法，單位環境惡劣，對住客更是雙重損害。工作小組更發現有一長者在其面積不足50呎的劏房居住10年，無租約，只有口頭承諾。至於設施方面，雖然99.3％有廁所，但近兩成共用，一成廚廁合併，極容易產生衞生問題。而9.3％有滲水或漏水，部分業主闊佬懶理。這些劏房六成在九龍區，約兩成在新界區。

筆者10多年來都有關注劏房問題，這些居所基本上不宜市民居住，在這富裕的香港，是一種恥辱。筆者曾探訪過不少劏房戶，劏房大部分在唐樓，多半無業主立案法團，也無管業公司管理，樓梯和走廊陰暗，燈壞了無人更換，樓梯兩邊石牆起水泡，後巷更是慘不忍睹，垃圾、老鼠和曱甴共冶一爐，一有風吹草動，特別是現今疫情肆虐，更令人擔心。

探訪過的家庭，有兩個個案景象令筆者至今難忘。第一個個案是一位80多歲伯伯，一個人住在約80平方呎房間，雖然有廚廁，但室內無窗。他每天從街上、垃圾桶以至垃圾站拾回來的東西堆在房間內，只剩下一條窄窄的路供出入，情況嚇人。查詢其為何不申請公屋居住，他說在深水埗居住50年，房屋署每次都派他到深水埗以外的屋邨，他遂放棄申請。

另一個案是一位單親爸爸帶着大仔和細女，住在約150呎地方，放了碌架床和衣櫃後，就餘約40呎空間，無窗。大仔在家做功課，細女就要拿張小摺枱和矮櫈跑到門外走廊，在極暗的走廊燈光下做功課，基本上無可能擺放電腦和電腦枱。最令人難以接受的是，室內的30呎廚/廁，無門。煮食時把餸菜放在廁板上。最尷尬的時候，爸爸在煮飯，女兒突然要如廁……在這種環境下，年輕一代又如何可以好好學習、有好成績和其他興趣，以至發展個人所長？

現時大概有約8萬名青年和小朋友居住於劏房，劏房可以毀了居住於此的年輕人的一生，環境擠迫，摧毀他們所有的興趣、讀書成績和個人發展。而擠迫更可能會破壞家庭的關係，滿是打打罵罵，生命就只有灰暗一片。（明日續）