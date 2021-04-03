多行不義必自斃。被內地冠以「叛國禍港四人幫」臭名的壹傳媒黎智英、李柱銘、何俊仁，連同6名反對派政客，被裁定組織及參與非法集結罪成，正常市民無不彈冠相慶，但外部勢力損兵折將，自是笑不出聲。美國隨即厲聲批評審判帶有政治動機，是北京侵蝕香港自由又一例子；聯合國秘書長則煞有介事聲稱，21世紀不應再有良心犯。

左一句政治審判，右一句良心犯，事實是，除了黎智英等3人另涉國安重罪須繼續還押，餘下6人皆獲准保釋，試問世上有哪一個「極權暴政」會讓「政治犯」、「良心犯」逍遙在外？更不必說，這9人涉及的是組織及參與非法黑暴集會，黑暴將香港攪得周天寒徹，淪為汽油彈之城，同所謂和平非暴力風馬牛不相及。而且正如法官所說，集會是否和平無關宏旨，罪名成立的根本是集會乃係非法。

最荒謬的是，在西方國家眼中，只要打着「民主旗號」、自封「民主鬥士」，便等於可以為所欲為，等於不用遵守法律，等於自己就是真理。如果這樣都能成立，那麼，是否只要口說民主，殺人放火都沒有問題了？

君不見，白宮主人將今年一月發生的國會山莊之亂形容為「暴亂」，參與的人是「暴徒」，是「非法」和「反民主」。然而這些暴徒不過是行民主之名，對抗不民主的總統選舉結果而已，更何況，對比香港黑暴，國會山莊一役的暴力程度簡直是小巫見大巫。只因暴亂被指由特朗普煽動，不利現政權，便將一切目為非法；香港黑暴則是攻擊中國，符合美國利益，便將之神聖化、民主化、合法化，這就是美式霸權、美式民主。

既然有理說不清，不管中港政府如何解釋駁斥，西方社會都有自己一套，那就講多無謂，行自己的路最實際。將漢奸走狗依法判刑，讓社會回復平靜，才是對香港最有益之事。事到如今，誰怕誰！