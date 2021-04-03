去年，新冠肺炎疫情在中國爆發，期間有多少人染病和死亡，言人人殊，中國公布的數字，跟西方好些組織估計的，相差了10倍甚至數10倍，很多人認為，中國政府把數字報少了。

筆者當日的態度是，先不要信中國，也不要信西方，而是用自己的「土法技術」，嘗試去窺探真相。

我找來一些內地移居香港的朋友，問他們是否有聽過家鄉的人感染了新冠肺炎，如果有，是多少？再留意內地的明星、名人，因為他們一旦染病，是瞞不住的。綜合各種訊息，我得出結論認為，中國疫情遠不如外間傳聞般嚴重，如今事隔一年了，看來這個判斷是正確的。

今年中國又出現一宗「羅生門事件」，西方說中國政府正在新疆開展「種族滅絕計劃」，北京則否認。誰說的才是真話呢？我決定再用一次「土法技術」作探究。

筆者有一位要好的香港朋友，是個超級新疆迷，自從10多年前到過那裏，就對此地一往情深。近10年，他們一家人再沒有去過其他地方旅行，每一次出門，目的地都是新疆，很多人迹不逢之處，都會去一探究竟。後來，他更充當義工，帶領香港的殘疾人士到當地旅遊。近年我倆見面，他老是跟我談新疆，可是從沒聽過當地有甚麼嚴重的不平之事，都說新疆人的日子過得不錯。而且，這位朋友是個標準的「黃絲人」，他卻帶給我這樣的「情報」，看來該是十分客觀吧。

我也常看內地歌唱比賽節目，參賽者之中不少是來自少數民族，包括新疆人。他們演出時，眉梢眼角間流露出的自信和喜悅，是騙不了人的。他們遠比外人，更了解自己的家鄉，如果說這些人一邊在大電視台的鏡頭前歡唱，另一邊，政府卻在他們的老家進行「種族滅絕」。呵呵！你認為會有這樣的可能嗎？