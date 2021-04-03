對於某些人而言，時間不是解藥，可以把一切抹掉。像人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，上任3年多，民望一直「墊司底」，何故？要言之，就係無能！一直被外界抨擊其霸着毛坑不拉矢，德不稱位，能不稱官，檢控甩轆，一早應請辭，仲霸住個位喺度獻世，好鬼礙眼！

律政司被指青黃不接，律師職系頻頻有人離任，而高層「跳船」亦時有所聞，隨着刑事檢控專員梁卓然去年底離職，呢個職位由刑事檢控科嘅副刑事檢控專員「輪流署任」。2019年2月，前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬雙雙離任，而刑事檢控科高級助理刑事案件檢控專員余國慧亦於今年3月正式離任。換言之，刑事檢控專員買少見少。

政府日前刊憲公布，律政司副刑事檢控專員兼首席政府律師楊美琪，4月1日起出任署理刑事檢控專員，至今年6月30日止。有議員質疑「係咪律政司冇精英可處理刑事案件」？議員又憂心檢控進度及質素受影響；事實正是如此，英文版控罪書常被裁判官發現低級錯誤，譬如連眾數都唔識，沒有最低級，只有更低級，貽笑大方，醜出國際！亦有學者斥律政司高層頻頻「跳船」，反映鄭若驊管理不善，而遲遲未有人擔任刑事檢控專員，會導致排山倒海嘅檢控工作未能及時處理，根本係失職！

檢控龜爬已是不爭嘅事實！國安法自去年6月底生效以來，檢控率低下，足見律政司怠政失職！另一宗離譜嘅係，黎智英涉刑恐東方報業集團男記者一案，雖獲判脫罪，但律政司提出上訴，然而距今逾半年仍未有聆訊審期！一宗證據確鑿也不複雜嘅案件，律政司都係咁死拖爛拖，難怪被質疑是否刻意阻撓法律伸張正義？「一令逆者，則百令失」，一項政令違逆人心，所有政令都失去作用，鄭若驊愧為律政司司長，應下台讓賢！