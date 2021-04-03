今天是復活節假期的第二天，也是少有開心的一天。筆者是無神論者，只為特區立法會的元氣可以復活了而興奮雀躍。

上月25日，立法會大會三讀通過立法會修訂《議事規則》決議案，接着26日政府刊憲後隨即生效。至此，特區立法會被反中亂港議員利用《議事規則》漏洞肆意拉布搗亂、破壞議會秩序、阻礙政府正常施政的醜惡歷史終於畫上句號，正式結束自2012年立法會3大惡人肆意拉布開始，浪費納稅人無數血汗錢，而全港市民又毫無辦法地被眼白白綑綁陪葬的悲慘命運。

特區成立將近24年，立法會便被拉布搗亂破壞了9年。拉布搗亂橫跨兩屆政府任期，即糟蹋了24年寶貴特區青春的37.5%，即三分之一有多的時間。試問一個正常人的成長，被飢寒煎熬了三分一青春，被打砸搗亂、臭罵、瘋狂咬噬了三分一的生命，被禁錮侮辱欺凌了三分一時間，這個人還似人形了嗎？這個人還可以正常發育成長嗎？所有還有點良心的香港人都請回首過去9年，立法會會不成會，議員皆不似人形，立法會淪落成「垃圾會」，令人痛心疾首，若不是去年中生效的《港區國安法》，今天的立法會豈能復活？

立法會在投票表決決議案前，竟有個別建制派議員發言說「停賽制」太嚴厲，甚至有兩名建制議員蓄意缺席投票，真是豈有此理！這種想扮好人姿態正正就是反映出過去9年建制派議員的「四個不」：不爭氣、不齊心、不敢鬥、不堅決及心存僥倖的失誤和弊病，才令反中亂港議員得寸進尺，坐大囂張。請那些仍然抱着溫良恭儉讓態度的議員清醒些吧！立法會就是一個你死我活的敵我博弈戰場，仍然想做兩面派，想食兩家茶禮，想扮好人，左右逢源，套用內地流行一句俚語：「不如早些回家賣茶葉蛋吧！」倘立法會議員不認真吸取失敗的教訓，好了瘡疤忘了痛，難保歪風邪氣不再復活。