漁護署主管漁業、郊野公園及農業發展外，還包括自然物種的保護。《野生動物保護條例》保護香港的野生動物及牠們的棲息地，漁護署負責執行存護野生動物及其相關的工作。

近日本港被揭多宗涉及虐待野牛、貓、猴子和野豬等事件，漁護署被轟未有善待動物，帶頭虐畜，率領該署的署長責無旁貸，但原來他連處理海岸垃圾同樣敷衍了事，在海岸公園、海岸保護區、郊野公園等地負責收集海岸垃圾工作不力，漠視承辦商員工缺勤，欠缺有效監管，更沒有採取適當的懲治糾正方法，反映出漁護署的不濟和辦事不力。為甚麼漁護署以不人道方法對待野牛？西貢牛531被政府套上追蹤位置的頸圈，飽受頸圈勒頸酷刑，痛苦至流下「牛淚」，報道引起廣泛回響，甚至有人要求漁護署署長戴上頸圈來了解牛隻感受。有關注團體代表指，現應先為牛隻鬆綁，再更換成較小型裝置。上月30日，漁護署接獲大量市民投訴後，良心發現終於跪低，派員脫去該牛的頸圈，牠重拾快樂自由。

為甚麼漁護署疏於巡查野生動物的棲息地？在上月24日，有傳媒再發現元朗有另一隻黃牛，被爬山繩纏頸至重傷流血，幸終獲獸醫尋回，為其解縛及處理傷口。在28日，有市民在大金鐘驚見牛隻「1034」頸及腿部受傷，接報後，漁護署只對受傷牛隻做簡單治理而放走。

研究野牛有很多方法，基本原則是不能傷害動物或令動物承受不必要的痛苦，可惜署方今次選用的方法並不人道，引起廣大市民震驚和不滿，批評署方虐畜，但是署方至今仍死撐做法恰當。署方轄下的動物福利諮詢小組中並沒有一般市民，如同閉門造車。

在去年2月14日，深井豪景花園發生虐畜案，30隻寵物包括貓、兔、倉鼠、鸚鵡等，被人殘酷掟落街，導致18死12傷。警方先後拘捕兩名男子，經律政司考慮證據後，決定不提出起訴。有立法會議員批評，此案罪證確鑿，律政司卻放生殘殺動物的人士，令愛護動物人士感到憤慨。漁護署又在金山郊野公園附近、近大埔道的停車場加裝帶刺圍欄，導致多隻猴子受傷，傷口既深且長，擔心猴子的傷口會受感染。當局在圍欄上加裝棘線的做法，根本是虐畜，浪費公帑更傷及猴子，全無好處。最近，當局聽取了市民意見而拆卸棘線，換成鐵線，但是工作人員卻把棘線丟棄在地上，既不環保，並造成危害動物和途人的風險。

野豬經常落山覓食，擾亂民生秩序，這是一個必須盡快解決的問題。在3月2日，港鐵黃竹坑站職員收到乘客報告，有野豬由車站B出入口進入大堂，職員即時引導野豬離開車站。在28日，3隻各身長一米的野豬闖入小西灣一個屋苑內覓食，最後被趕走。為官避事平生恥，毫無疑問，漁護署根本沒有妥善執行保護野生動物及其相關的工作，塗炭生靈，實屬敷衍失職。漁護署是食衞局轄下部門，食衞局局長請拿出勇氣和承擔，必須積極解決野生動物生態環境和棲息地的問題，並向失職的漁護署高官問責，還社會和野生動物一個公道。