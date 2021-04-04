香港政治變革之後，還需經濟變革。

一是利用政治變革帶來的發展良機；二是政治變需要經濟變才可達到成效，以此證明政治變革的合理性、迫切性，也以經濟成效來推動政治變革的深入和進一步的發展。

香港的經濟變革有很好的條件，就是中美衝突，在美國上市的中概股會全回歸，今後中國企業應不會再在美國上市。可是，這個優勢也帶來風險，一是美國必然伸延攻擊，打擊香港的中國企業上市功能，也會無所不用其極地企圖破壞香港的金融體制。這方面，香港能夠做的十分有限。主要需中央政府扶持捍衞，在金融體制上作出眾多保障、防險的制度改革與部署。

二是金融獨大，會扭曲香港本地的經濟結構，產生出眾多問題，更加添經濟與金融穩定的風險。在金融以外，香港還要推動其他經濟的發展。經濟變革，在體制、結構與政府政策有巨大且十分迫切的工作要做。

最直接的範疇是擴大內地經濟與香港的融合，也即是香港經濟要服務內地。一是用香港的國際採購能力和消費服務的質量，提供給內地消費者一個更佳的選擇，也給內地消費行業作出更好的示範。這就不單止是賺內地的錢，也絕不能用以往近乎欺騙的營銷手法，用賣假劣貨品的暴利方式。

香港的消費行業在市場與政府的監管下要不斷創新，提升水平。這對香港企業和從業人員以至政府會是一個大挑戰。

香港一直推動本地青年在港或在大灣區創業，可惜有點近似「近親繁衍」，更佳的方法是吸引內地和海外創業者來港創業，把香港與內地（不單止大灣區）及國外連成為一個創業的價值鏈。香港提供專業服務、培訓、教育，使內地及海外來港者可在香港創業，在內地和海外伸延發展。

一方面把創業的範圍擴大，另方面用國際化來製造機會給新創企業在港茁長，也同時與香港本地企業與青年有一個激勵、互相教育、合作的機會，遠比過往把錢單投入本地或大灣區近乎千篇一律的消費行業重複創業為優勝。

創新要求多元化，要求新思維，局限於香港，更局限於港人，正與創新的多元化背道而馳，香港好應借「一帶一路」引進更多人才和新理念、新文化。

經濟變革當然不止這兩個提議，但關鍵是要變、要革，不能如舊時敷衍了事，最後還是回歸房地產金融和投機取巧。香港面對深圳等內地城市的競爭，也面對美國衝擊的風險，經濟的出路是變革，各行各業政府政策均是如此。