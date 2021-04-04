「百年胡適」可說是中國海內外親美、崇美、數典忘祖、全盤西化的「公知」祖師爺。所謂「公知」就是公共知識分子，就是對公共事務、社會事務發表意見的知識分子。和傳統知識分子不同的是，他們絕大多數在國家教育、科研、行政等機構有公職，吃官糧。

他們在改革開放、國際交流中如魚得水。他們中的一些人對美國和西方無限崇拜，認為正是美國西方的政治思想、宗教文化、社會制度及「偉大文明」構建了美國人應推廣世界的「普世價值」。而中國的歷史、文化、社會制度，乃至中國人的民族精神和人性，都是十分落後、殘缺不堪、醜陋無比、低等下賤，必須用美國和西方的文明徹底改造，中國才有希望，中國人才獲「新生」。

這就是他們中有人說的「中國必須要經歷至少300年殖民統治」。而他們這麼多年所幹的事情，就是在輿論上、宣傳上、學術上幫助美國和西方完成對中國的「殖民統治」。他們還經常把自己打扮成憂國憂民的樣子，擺出「眾人皆醉我獨醒」的樣子，高人一等、啟蒙大師的樣子。當他們遭到國人的痛批唾棄時，就立刻學着洋大人的腔調，搬出洋大人的「理論」，控訴中國如何「專制」、「黑暗」、「殘暴」，更加起勁的鼓吹要學美國西方「民主、自由、人權、法治」。他們完全無視中國經歷百多年的奮鬥，已經找到了自己的發展道路，建構了合乎自身國情的民主、自由、人權、法治模式。在他們眼裏，美國做甚麼都是對的，中國做甚麼都是錯的，中國必須全盤西化，全盤美化，他們才「舒服晒」。

中國內地這樣的「公知」不少，香港更是琳琅滿目。比內地更出彩的是，香港的特殊環境，香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的特殊地位，他們中的一些人不但是「公知」，還組織了從老美西方學來的「反對派」，以「美國民主」為楷模，勇於踐行，內外勾結，展開顛覆「一國兩制」的顏色革命，要把香港弄成老美的51州也。