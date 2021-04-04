美國每年都會煞有介事發表一份所謂的人權報告，對全世界指指點點，到底是誰賦予權力？其實一直都是美國自我賦權，沒有任何國家或國際組織認可。最大的問題是，老美以世界警察和人權判官自居，肆意批評和干涉別國內政，但自己從來不懂得照照鏡子。尤其最新一份人權報告涵蓋近200個國家和地區，幾乎無一漏網，更指去年全球人權狀況惡化，唯獨不提美國自己的人權狀況，對去年爆發的「我無法呼吸」運動及國會山莊騷亂隻字不提，可見老美是多麼的虛偽醜陋。

如果美國對別國的指控有根有據，那還說得過去，可事實恰恰相反，許多指控都是捕風捉影甚至無中生有。例如針對新疆的所謂種族滅絕和強迫勞動，純屬天方夜譚，美國政客也許連自己都騙不了，卻拿來攻擊中國，世界上還有比這更荒謬的事嗎？又如針對香港的批評，更是顛倒是非，香港自由指數一直遠遠高於美國，這是眾所周知的事實，老美根據甚麼得出香港沒有自由的結論？《港區國安法》落實後，香港黑暴消失，社會恢復正常，老美反而不高興，這又是為甚麼？

說穿了，黎智英、李柱銘、黃之鋒之流落網，才是令老美不高興的真正原因。他們花費無數心血培養政治代理人，結果一鋪清袋，其懊惱可想而知。但懊惱歸懊惱，這次不管美國如何威脅恐嚇，都救不了這班洋犬。

美國本身問題多多，人權狀況比別人更糟糕，還好意思對全世界指指點點，這才是最大笑話。過去屠殺印第安人、奴役黑人、排擠華人等姑且不說，單是這一年多來新冠疫情就導致逾56萬人死亡，有報道指其中非洲裔發病率是白人的5倍多，足以證明美國社會不公不義。而近期針對亞裔暴力襲擊事件無日無之，更將美國種族歧視問題暴露無遺。其身不正，何以正人，老美還是先管好自己的事再說吧。