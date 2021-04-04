特區政府「講咗等於做咗」，例證之多，數之不盡，由低層至高層都是得把口，未見立功，已在邀功。特首林鄭月娥日前在社交平台發文表示，香港個人「疫苗護照」已經存在，包括電子版本及紙張版本，打針後透過應用程式下載到手機，或由工作人員於打完針後向市民提供。說出來動聽，想深一層卻又啼笑皆非，所謂紙張版本，其實就是大人細路打完針的紀錄，大家口中的「針紙」，普通不過，有甚麽稀奇，特區最高層竟然煞有介事地拿出來自吹自擂，實在令人失笑。

放眼世界，各地紛紛展開疫苗接種，為已接種者提供「疫苗護照」以便利他們出行，這是大家都期待的進展，但前提必須是地方接種率高，「疫苗護照」認受性高，才會收到成效，而且並不是所有國家接受「疫苗護照」。

歐盟提議在夏天推出「數碼綠色證書」身份證明，即是「疫苗護照」，持證的成員國居民，可在歐盟成員國及部分歐洲國家自由流動。多國都有反對意見，擔心對未接種疫苗的人士造成歧視，法國及德國都對建議有保留，當然亦有些國家例如希臘及西班牙支持「疫苗護照」，盼望帶動經濟復甦。

香港疫苗接種普及速度非常緩慢，個多月以來，接種率仍然未夠總人口一成，不少人抱觀望態度，主要是疫苗畢竟太新，接種者難免有白老鼠感覺，而且事故頻生，官方又拒絕承認與打針有關，死了也沒錢賠，除非有強而有力誘因，否則接種率難望有大改善。如打針後可通關免隔離，相信會令很多人改變初衷，冒險打針。可惜現在打了針依然要坐困香港愁城，旅行依舊要隔離，林鄭所謂「疫苗護照」只是一份打針紀錄，沒有實際作用，任她巧立名目，市民才不會上釣。疫情一日不斷尾，通關都無期，甚麼名堂的「護照」都是得物無所用。