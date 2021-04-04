劏房是香港房屋的毒瘤，它表面解決低收入家庭住屋問題，背後卻因租金貴，無保障，造成壓力，狹窄環境製造不少家庭糾紛。更嚴重的是，住屋本是小朋友的溫室、培育和成長基地，現在卻是破壞童年、摧毀其學業以至長大後的發展。所以劏房須盡快取締。

筆者建議：一、盡快改善現時劏房不合理和違法情況。包括：1.濫收租金。一些劏房小業主乘着低收入市民未輪到公屋，又無能力租住全層單位，高價出租劏房，現時劏房租金，呎租比豪宅還貴。2.加租無規管。3.代收水電費，卻從中非法抽水提升費用。建議：1.政府訂立基本權益租約，小業主必須使用。2.政府已違反房屋政策──公屋平均輪3年，故輪候3年而仍未能入住公屋者，提供租金津貼。二、現時劏房居住環境差，欠維修，無人處理大廈內公共衞生。建議：1.民政署協助成立業主立案法團。2.組成約100戶的小區管理，委任同一管理人，聘請管理公司負責管理、維修和衞生工作。

三、10年前筆者已在立法會提出，公屋落成數目遠遠落後10年建屋計劃，建議設臨時居所，讓劏房戶（八成有輪候公屋）居住。1.在4、5年內不使用的政府用地，用簡單建築方式，如用貨櫃屋建成臨時居所。2.公屋重建區由宣布到清拆約需5年，由第2至5年居民陸續遷出，空置的單位可重用。3.市建局重建區由宣布到清拆，需7年，同樣居民由第2年開始遷出，其單位可使用。4.私人發展商收購舊樓重建，筆者曾找得至少10條準重建街，單位空置多年，政府可與發展商商量以合理租金租用，以公屋租金租予輪候3年或以上家庭。5.租用空置舊樓。

只要有約兩萬個臨時居所，劏房家庭居住3年便可遷離。當公屋落成數目符合10年建屋計劃，將加速輪候家庭上樓，劏房需求自會減少和淘汰。四、政府大刀闊斧改革房屋政策。香港回歸逾23年，經歷4位特首，只有首屆政府公屋數目有增長，其他特首的建屋數目都遠遠低於政府訂立的建屋計劃。每個特首都說房屋是「重中之重」，最後是講一套做一套。最近林鄭特首樂觀的說已有足夠土地完成其10年建屋計劃，但沒有公布落實建屋地點，恐怕又是講得好聽但做不到。筆者多年來鼓吹房屋有兩大理想：一是興建足夠數目房屋：公屋、第二市場房屋和私人居所，讓每個家庭都有宜居住所。二是每人最低居住面積150平方呎。現時香港只使用約25%土地，而住宅只佔約7%。香港完全有條件達到筆者那謙卑的理想，這也應是每個香港人應得的。特首「重中之重」，怕怕！請做，不要齋噏！（完）