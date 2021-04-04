香港黃人總以為外國月亮特別圓，是耶非耶？國際人道援助組織樂施會繼2010年在海地救災時，被揭發有高層用公款召妓和恐嚇證人後，英媒日前又報道，樂施會獲英國政府批准申請撥款之際再爆類似醜聞，有高層涉2015年在剛果民主共和國性剝削女性、管理不善及死亡恐嚇舉報人，但組織延至去年11月才展開調查，目前僅將兩人停職，企圖不了了之。

香港宣明會早前亦爆出「笑話」。有捐助非洲埃塞俄比亞兒童的本港助養人發現，香港宣明會每年寄出的助養兒童照片多次重複，甚至逆齡生長，由上一年的少年變成下一年的兒童，事主在網上出貼質疑「我係咪畀人呃咗好耐？」最終逼得宣明會道歉，推說是人為出錯。

當然，中國不是沒有類似問題，例如紅十字會「郭美美事件」便轟動一時，但其實天下烏鴉一樣黑，貪腐事件不獨發生於內地，而且近年中國慈善機構醜聞已漸見減少，反而西方國家則爆完又爆。香港黃人一味戴有色眼鏡看待，一廂情願以為洋人必定大仁大義，事實證明這是頭腦簡單，天真可笑。

再看台灣早前的「鮭魚之亂」，為了貪吃一頓免費餐，數以百計的年輕人爭相改名叫「鮭魚」。台灣有一生人改名3次的權利，有人更因為小時候父母已為他改過兩次名，第3次改了做鮭魚後便改不回來，鬧得哭笑不得，最後要父親也將名字改為「鮭魚」與兒子「撞名」，法律上才容許兒子再改名。

這些鬧劇如果發生在內地，你道香港黃人會不會用充滿鄙夷的口脗，大鬧內地人Cheap到爆和犯賤呢？豈會如現在般對台灣鬧劇噤聲？

說到底，外國又好，台灣又好，月亮不會特別圓；同樣地，內地有好事也有不好事，根本每個地方皆如是，香港也不例外。黃人老愛一竹篙打一船人，只看自己想看，只信自己想信，只是井底之蛙而已。