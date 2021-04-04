聯合國秘書長古特雷斯曾說，中美兩國對人權問題的看法「南轅北轍」，很難達成共識，倒不如嘗試「求同存異」，在理念一致的領域上共謀發展，勝過終日吵吵嚷嚷。他提出的，可謂中的之評。

早年，新疆維吾爾族的極端組織，在中國多處地方策動恐怖襲擊，弄得人心惶惶。當時不少老百姓向中央反映意見，指政府有責任去保障國民安全，而讓人身不受侵犯，也是人權之一。

面對這些心聲，換你作執政者，聽還是不聽？要是不聽，就忽視了國民追求安全的權利；要是聽了，對維族人可能就要實施新的管控措施，他們的自由權利難免會多受一點限制。究竟是保障大部分人的安全權利重要，還是照顧小部分人的自由權利重要？中美兩國傳統以來，就對上述問題的取態不同，正如古特雷斯所說，很難取得一致的意見。美國講自由，故恐襲和暴力事件不絕；中國重視安全，因此社會相對較為穩定和安寧。

就算是中國內地的一般漢人，在西方眼中，都會說成是被侵犯了人權。譬如，在內地大城市乘坐地鐵，要檢查行李、掃描全身，哪怕是一瓶液體，也得抽出來用特別儀器作檢測。外國人看不慣，覺得每次乘車都被人當作賊子般看待，很是受辱；內地人習慣了，認為大家都能夠得到安全保證，也是挺好。面對兩種意見，世界上哪個人又有資格當評判，去裁定誰比誰更合理呢？

近年，國家在新疆實施較嚴格的管控措施，想必是有的，但不可能出現甚麼「種族滅絕計劃」。2019年的香港亂得不成樣子，愛國者之中有死有傷，當時的駐港解放軍也只是走出來拾拾磚頭，清理一下暴徒留下的路障而已。試問這樣一支文明之師，他們有可能會去滅掉中華民族之中的一個族群嗎？