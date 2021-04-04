香港人深具風的性格，最怕執輸行頭慘過敗家，是以「來去如風」，見人搶廁紙搶米，即使屋企明明廁紙堆積足夠用1年、米夠食3年，好歹都要「瘋搶」一輪才過癮！其次就係「一窩蜂」，人有我有，人去我又要去，此謂之追逐「人氣」也！

復活節長假期頭一日，要不是疫情，應該好多人選擇往外飛，機場一大早已人山人海！依家冇得「又要飛」喇，惟有往離島、沙灘、泳池跑！適逢政府有條件重開35個泳池及15個泳灘；厲害了，我們的市民！乜原來港人咁鍾意水上活動、陽光、沙灘、白雲？老朽都鍾意，只係𥄫吓啲比堅尼美女，千祈唔好話老朽鹹濕，年紀大，增加吓心肺跳動，行氣活血而已！

本報記者去咗屯門黃金泳灘及淺水灣巡視，但見「people mountain people sea」，果然人如潮湧，啲人仲記得乜鬼4人禁聚令及口罩令咩，記者但見唔少泳客上水後都冇戴回口罩，一大班親朋戚友嘻笑玩樂，進食展歡顏，現場未見有政府人員執法，水中嬉戲，浪濺水花飛，仲記得保持1.5米社交距離至奇！專家就話喇：政府應該預料市民會蜂擁而出，相關嘅防疫措施卻不切實際，當市民近距離聚會，仍會有飛沫傳播！

咁又係，落完水上番嚟沖身，又共用更衣室，誰知道有冇隱形傳播者？要言之，一窩蜂有時要付出風險，尤其疫警未除，仲時不時有源頭不明個案添！外國亦不時有沙灘群組爆發！其實政府好應該廣播提醒市民，點都好過聲都唔聲，有時沉默就未必係金！海灘人山人海，而長洲就旺過旺角，食肆度假屋大收旺場，唔少人脫罩來個街頭小食，大大粒魚蛋，有情侶甚至你一口我一啖，溫馨到呢！一窩蜂下嘅長洲，大有「張袂成蔭，揮汗成雨，比肩繼踵」之盛！抗疫疲勞大解放，「報復式」大吃大喝，天佑長洲，食咗平安包冇事嘅！