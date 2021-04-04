昨天撰文嚴詞批評立法會建制派議員「四個不」，是出於恨鐵不成鋼，期望他們能認真總結經驗、吸取教訓、發憤圖強，勇於擔當為國家貢獻。不要以為現在立法會已沒有了敵人和對手（鄭松泰只是點綴反對聲音的花瓶而已），豈不知原來最大的敵人和對手是他們自己。「四個不」的批語，是有根有據，希望立法會建制派議員必須深刻總結反省3個問題。

首先，拉布的妖魔從潘朵拉的盒子被釋放出來，不就是建制派陣營存在綏靖主義的妥協思維、退讓求存幻想的產物嗎？當時自認「癲狗」的黃毓民、「長毛」梁國雄、「大舊」陳偉業等均對建制派龍頭大佬、時任立法會主席的曾鈺成，竟會批准接納他們「三丑」提出的數以千項無厘頭的拉布議案修訂喜出望外。自2012年「三丑」拉布開始，反中亂港議員的破壞愈演愈烈，沒有曾鈺成的包庇縱容可以成事？可以這樣愈發不可收拾？

其二，立法會建制派陣營缺乏自我糾正錯誤的決心和能力。面對曾鈺成縱容拉布，曾所屬的政黨沒有發揮糾錯糾偏作用，建制派各大政黨更是束手無策，無人敢做建制派醜人，結果唯曾是從。終於進一步加速建制派貌合神離，團結崩大堤，上樑不正下樑歪，樹倒猢猻散。2015年表決政改方案出現「甩轆」場面，這次立法會修改《議事規則》竟有兩人蓄意缺席不投票，不是發人深省的危機嗎？

其三，立法會建制派議員對敵鬥爭不齊心、不堅決、不搏盡，也是令反中亂港議員得以放肆和市民對建制派不滿的原因。試問若建制派議員能夠依時守時、不遲到早退，大家都坐齊在會議室嗎？試問大家能齊心一致，下決心同拉布派決戰嗎？試問建制派議員若能一致同仇敵愾，相互補台，那麼反中亂港議員可以隨心所欲嗎？「人必自侮而後人侮之」，不就是立法會建制派議員的清涼劑嗎？