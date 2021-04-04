新疆棉花事件發展兩星期以來，明眼人都不難看出是怎麼一回事。就是以美國霸權主義為首的反華勢力，刻意炮製超級大謊言，以編造虛構情景和故事，讓扮演貌似中立的非政府機構——「良好棉花發展協會」（BCI），實質是接受美國政府資助指導的機構，對中國指控和質疑，然後一大堆西方傳媒和反華政客圍剿中國。

現時中國棉花產量世界第二，而且質優價廉，這將動搖美國對棉花這類世界商品的定價權。所謂新疆強迫勞動、百萬人集中營這類子虛烏有的指控，中國再努力澄清，再邀請外媒採訪，相信都是徒勞無功。這跟當年美國入侵伊拉克，以洗衣粉作為大殺傷力武器的「證據」、以及831港鐵太子站誣衊警察打死人套路一樣，國際政治上打擊中國的國家形象，不利之後的國際合作計劃，特別是《中歐投資協定》；在經濟上，反華勢力也極力阻礙新疆棉花和中國紡織品出口，最後以制裁破壞新疆經濟，造成當地社會動盪，為中國添煩添亂。

從邏輯上，要證明一件事不存在，的確很難。反華勢力總會說，新疆這麼大，中國肯定將某些壞事藏起來。再說西方反華勢力也從來不講求證據確實，一張衞星圖，就算是一間普通學校，都可腦洞大開創作故事。最近BBC將央視對新疆扶貧就業片段，滅去受訪者原聲，配上旁白，剪輯成所謂強迫勞動的證據。真佩服造謠者連造假也不用心，請個像樣的臨時演員都懶，比小報爛刊更淪落。

西方霸權，包括軍事霸權、經濟霸權等幾個範疇，美國等西方國家對中國已構成不了壓力，而且這兩種力量動用起來成本很高。而採用科技霸權對中國逼迫如華為事件，又會迫使中國用舉國之力發展科技；餘下來的就是文化和輿論霸權，面對這種霸權力量，中國在短、中期內也難以企及，西方勢力就是利用話語權優勢捏造事件抹黑中國。

今次針對新疆棉花，下次可以是新疆番茄，再下一次可以是新疆葡萄酒，造謠成本不及航空母艦千萬分之一，反正怎樣爛的謊言都會有人信，可如法炮製各種藉口制裁中國。面對西方反華勢力無止境誣衊和抹黑，雖顯得有點百詞莫辯，處境的確比較被動，但從另一角度看，美國等西方霸權用造謠手段對付中國，顯示他們對阻止中國崛起已力不從心。面對不公平的國際輿論，必須接受現實，這亦是未來新常態。而話語權這種軟實力，背後仍離不開國家硬實力。硬實力的量變亦會促成國際關係質變，最終會扭轉弱勢話語權的局面。

適值中伊25年合作協議有望成典範，德國總理默克爾日前指出，在對華政策上，歐盟與美國雖有很多共同點，但一定不會亦步亦趨。在這點上，或許就是中國突破以美國為首的西方反華圍剿圈的突破點。只要頂住這些反華嘴炮，國內繼續發揮制度優勢，埋頭苦幹，提高科技和生產力，做好社會分配，經濟成果全民共享。對外建構中國經濟圈，實踐互利共贏，協助經濟上與中國合作的國家好起來，在此消彼長下，前景樂觀。