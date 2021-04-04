功夫茶：靚地只建過渡屋　點解捉鹿唔脫角

民生無小事，房屋問題係「重中之重」！之不過，回歸24年，最迫切嘅「房事問題」——覓地建公屋，依然年年得個噏字，公屋輪候冊依然厚過電話簿，房委會嘅最新數字，截至去年底，一般申請者嘅平均輪候時間為5.7年，上樓真係望到頸都長！

事實上，全港有約22.6萬人居於劏房，環境惡劣租金又貴，港府雖然煞有介事於去年委任相關小組展開研究並於日前提交報告，可惜又係做門面工夫，一個現代都市，號稱亞洲金融中心，劏房根本不應該存在，要徹底擺脫呢個特區恥辱，增建公屋係不二之選！

呢嗱，政府養一班「高薪廢物」，思想死咕咕，問以房屋策，茫如墮煙霧，有時甚至捉到鹿都唔識脫角！話說因出租率及客流不足而關閉近兩年嘅長沙灣熟食市場，本報獨家得悉該市場已清拆「歸零」，準備化身過渡性房屋並提供120個單位，並於2023年第一季落成。本來一切能改善基層市民居住環境嘅政策，功夫茶都會鼓掌歡迎！所謂「房事暢通，生活輕鬆」，住好啲，民怨都少啲！

之不過，得120個單位，真係雞肋都稱唔上！呢，有心水清嘅區議員就話，長沙灣熟食檔呢個地盤佔地達1.5萬平方呎，只建百多個過渡性房屋單位，擺明嘥料，更何況位置鄰近荔枝角港鐵站，如果用來興建新十字型公營房屋，樓高35層，一層10伙，粗略估計都提供350個單位，即較原來計劃多近兩倍。阿哥，雖然未至於「安得廣廈千萬間，大庇天下基層俱歡顏」，好歹幫得一戶得一戶，有助紓緩急切住房需要吖。

本報又得悉運房局至今已收到3個非政府組織（NGO）利用該地建過渡屋申請，甄選工作亦於上月完成，預計項目工程可於明年初展開。其實，呢塊靚地喺食環署管轄下已經一再蹉跎，個熟食市場空置多時，仲要分別喺2002年、2009年和2010年，研究睇吓可唔可以將空置檔位重新出租，卻發現場內電力供應唔掂，又拖到2014年，改善工程仍然無影；迨至2018年8月尾，眼見熟食市場攤檔出租率僅為39%，知道「冇得再等運到」，先至捨得喺2019年5月底將佢改變用途，你話浪費咗幾多寶貴光陰吖！

嗱！庸官若然有心為民，一塊咁正嘅地，未能善用嘥咗近20年，到依家運房局又「取易捨難」，搞過渡屋都唔諗住起公屋益多啲市民，仲唔係捉到鹿唔識脫角？既然土地長期供應不足，若以麵粉比喻土地，應急之道就係要發大麵粉，將之改變製成麵包，即提高土地發展密度，建多啲公屋吖，死蠢！陳帆局長，係時候展現吓「真工夫」咯，若然一味hea下去，只知做「高薪廢物」，夜半捫心冇瓣掂，不會有恥感嗎？