世界視線：國會山再遇襲擊　美利堅草木皆兵

一名黑人男子日前企圖驅車闖入美國首都華盛頓國會山莊並撞向兩名警員，導致其中一人殉職，該男子亦被警方開槍擊斃。白宮方面表示，正在大衞營度假的總統拜登得知慘劇後，下令白宮下半旗致哀，繼喬治亞州亞特蘭大市造成多名亞裔人士死亡的槍擊案後，白宮再次下半旗，令人質疑美國總統到底是「三軍總司令」還是「哀悼總司令」？

正是「怕甚麼來甚麼」，1月6日國會山莊的暴動距今已近3個月，國防部早前跟各州政府斡旋之後決定，將駐首都的國民警衞軍撤走一半，仍留下2,300人執勤，當時輿論界普遍分析，認為華府和國會治安機構評估「特朗普之亂」的威脅猶在，華府原有的保安力量根本不足以應付。有國會議員辦公室的工作人員向媒體抱怨，每天出入工作場所如臨大敵，每到一處地方也要大隊保安人員貼身保護，可以預料，今次襲擊事件後，國會山莊的保安安排只會緊不會鬆。

當局初步將事件歸咎於行兇者的精神狀況，認為事件不涉本土恐怖主義，亦跟1月的國會山莊暴動無關，然而值得關注的是，涉嫌行兇的25歲男子格林事發前不足兩小時，在社交網站上載美國黑人組織「伊斯蘭國度」領袖、涉嫌煽動仇恨的拉法堪的講話片段，他亦是該激進組織的支持者。據報道，「伊斯蘭國度」宣揚反白人、黑人優越主義以及反猶太主義等。

正如當局不願意將亞特蘭大襲擊事件定性為針對亞裔的種族仇恨案件，將國會山莊襲擊歸咎於行兇者「精神失常」最為「就手」，也最有利於社會維穩，但事實勝於雄辯，聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷早前表示，涉及本土恐怖主義的案件，由2017年約1,000宗，增加至目前大約2,000宗，而涉及白人至上主義的被捕人數，同期亦增加兩倍。進一步深究，本土恐怖主義遍地開花，其實亦反映美國深層次的管治問題。沒有壓迫就沒有反抗，如果不是黑人長期受到歧視，走向另一極端，提倡黑人優越主義的組織又如何會有市場。