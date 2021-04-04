神州觀察：人臉識別遭濫用　監管力度須加強

科技是把雙刃劍，用得好，可以造福人類；用不好，便是人類災難。內地人臉識別技術遭濫用情況愈趨嚴重，央視「315晚會」早前揭發，多家連鎖商店使用具有人臉識別功能的閉路電視，違規收集個人訊息作市場營銷用途，當局雖下令整改，惟部分店家我行我素，甚至用一些粗糙伎倆試圖掩人耳目，不肯拆除監控設備，亦令人對當局的監管力度大表懷疑。

內媒日前報道，上月一些遭曝光的商店雖紛紛道歉，表示停止使用名為「萬店掌」的閉路電視系統，然而監管人員發現，在江蘇張家港及浙江杭州的多間連鎖生活雜貨店，只是以紙片遮蓋閉路電視的品牌Logo，其實人臉識別仍可使用；在另一間分店，亦發現店內20多個閉路電視鏡頭仍在違規運行。在北京市多個地區，該類情況更超乎想像，以致有店員坦言並未收到拆除設備指令。總體而言，北方地區排查工作比南方少，被指與「315」之前變化不大。

眾所周知，人臉訊息屬個人獨有的生物識別訊息，尤其在當下的「刷臉」時代，已經廣泛作為支付密碼、帳號密碼等功能使用，一旦洩露，勢將嚴重威脅用戶私隱及財產安全等；有內地AI初創公司研究證實，用照片就可破解手機人臉識別功能，此前亦有美國AI公司聲稱以3D面具破解了支付寶和微信的「刷臉支付」功能。

一些商家、企業更遭踢爆有員工出賣用戶訊息圖利，或是因本身系統安全漏洞導致洩密，都是一個個潛在隱患，故需在政府監管層面加大力度，從嚴從重查處打擊。

從一些商家屢屢不顧法規禁令、「陽奉陰違」的做法來看，固然與其唯利是圖的本性有關，同時也反映一些政府部門履職不力、罰則不嚴等問題。譬如本次「315晚會」之後，在北京一些地方居然「沒動靜」，其他地方又如何？畢竟單靠一年一度的記者查訪曝光，又能揭發多少問題來？各地執法部門、監管機構不能光拿工資不幹活，這本是他們的分內之事。再則，政府必須對已查處的違規商家加重罰則，使之真正意識到違規需面臨嚴重後果，同時可起警惕作用，否則問題還將尾大不掉。

或許，人臉識別技術本身並無絕對好壞對錯之分，其出現與普及亦為人類帶來諸多便利，但還是那句老話，不能總想着「拿隱私換便利」，此舉不但違法，還很缺德，關鍵是必須善加利用。事實上，此技術在一些領域大有可用之處，譬如針對不斷出現而又難以查證的高空擲物現象，幼稚園頻繁爆出的虐童案，反而應該多些裝設帶有人臉識別功能的監控系統，從而讓那些自私歹毒之人無所遁形。