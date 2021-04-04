正論：港人死無葬身地　龕位難求官不理

生亦難，死亦難。香港寸金尺土，地少人稠，不僅房屋供應短缺成為最大民怨之源，就連死後欲求一個安身之所也非常艱難。今日是清明節，孝子賢孫慎終追遠的同時，更要為安置先人骨灰而發愁，皆因港府發牌規管私營龕場進度緩慢，不僅獲批龕場只有寥寥數間，發牌委員會更已於一月底截止接受申請。換言之，隨時有大量私營龕場未獲發牌或趕不及申請而需「清灰」，死無葬身之地顯然不是危言聳聽。

香港每年平均有逾4萬人死亡，新增公營龕位卻長期近乎停擺，儘管港府近年急起直追，但不是興建進度緩慢，就是受到地區阻力被迫叫停。例如沙田石門骨灰安置所最快也要兩年後才落成，僅提供數萬個龕位，不能滿足需求；沙嶺墳場興建骨灰安置所的計劃，則因為地區人士反對而一度被財委會打回頭，令供應不足的問題雪上加霜。更不堪的是，即使現時有新落成的骨灰安置所可供申請，惟因規劃失當、地點偏遠而乏人問津，包括屯門曾咀靈灰安置所及和合石靈灰安置所第6期，合共提供逾4萬個可續期龕位，至今仍有一半丟空。

事實擺在眼前，港府多年來對增加龕位供應毫不上心，欠缺全盤規劃，以致公營龕位不是供不應求，就是因為地點不便而浪費資源，結果只能將市民趕去光顧良莠不齊的私營龕場。可惡的是，港府對私營龕場同樣放任自流，不監不管，以致長期以來亂象叢生，既有天價龕位牟利，更有消防和衞生隱患。迫於輿論壓力，當局不得不於4年前推出《私營骨灰安置所條例》加強規管，所有私營龕場必須領牌，可惜官僚作風死性不改，審批牌照龜行蝸步，截至上月底，發牌委員會正處理99間龕場的申請，其中只有14間獲原則上同意申請，餘下85間仍未完成審批。至於真正已獲發牌的只有6間，與需求嚴重脫節，何況有多達26間遭拒絕發牌，意味最少有26間私營龕場必須清灰，由此引發的糾紛沒完沒了。

關注團體近期便接獲多宗投訴，全部與沙田一間不獲發牌的私營龕場有關，涉及清灰及賠償問題。市民付了錢，先人依然不得安寧，龕場拒絕賠償固然有問題，但歸根究柢，這不就是港府對港人身後事漠不關心埋下的禍根嗎？沒錯，食環署有提供暫存骨灰服務，可惜數量有限，杯水車薪；至於存放在持牌長生店雖然合法，但全港百多間長生店合計最多可存放兩萬多份骨灰，始終有逼爆的一天。港府還要擺出「皇帝不急太監急」的態度，將審批私營龕場牌照拖長來做。港人生前要為片瓦遮頭節衣縮食，死後還要面對流離失所之苦，真是情何以堪！

最諷刺的是，公營龕位一方面輪候大排長龍，另一方面有位無人申請，港府規劃之短視和亂龍，可見一斑。誠然，骨灰安置所不屬於受歡迎的設施，選址偏遠無可厚非，但港府作為掌握資源制訂政策的部門，有沒有用心規劃呢？有沒有站在市民角度考慮難處呢？出錢起了龕場並非一了百了，還需交通配合。港府做事敷衍塞責，從來不肯花心思下工夫，所謂與民同行、事不避難，說得無比動聽，其實只是冇心冇肺冇靈魂的遮羞布罷了。

當然，造成今日一位難求的窘局，既有遠因也有近因。食衞局前局長周一嶽在任期間胡混度日，公營龕位幾乎「零供應」，造就「陰宅地產市場」風生水起，帶起炒賣歪風，每個動輒索價數萬至數十萬元不等，比陽宅利潤更驚人。在民怨沸騰下，政府當時拍胸脯保證全港18區「區區有龕場」，說得天花亂墜，可惜說完就算，不了了之。到了現屆林鄭政府，食衞局局長陳肇始同樣是無能庸碌之輩，別說對龕位問題不甚了了，即使是事關人命的抗疫大戰，她一樣進退失據，一塌糊塗，致令香港抗疫逾年清零無期，淪為兩岸四地之恥。

生等公屋，死等龕位，生為港人，何其悲哀！香港所有問題，皆源自港府為官避事，毫無承擔，不肯作為。從陳肇始民望不斷插水，與「墊司底」的鄭若驊足以爭一日之長短觀之，市民對這位被戲稱「陳姑娘」的局長已忍無可忍。無奈林鄭剛愎自用，盲撐下屬，香港在這班高薪低能的廢官胡作非為下，除了沉淪，還是沉淪！