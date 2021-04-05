正論：口岸把關豆腐渣　難怪疫情斷尾難

香港抗疫逾年，疫情欲斷難斷，昨日雖無本地確診個案，但輸入個案仍有7宗，意味要徹底斬斷傳播鏈，口岸把關絕對不容有失。可惜事與願違，本報踢爆港珠澳大橋的衞生署外判健康監察助理，居然在當值期間公然大覺瞓，遭投訴還聲大夾惡有恃無恐。一旦有患者經口岸入境將病毒流入社區，後果肯定不堪設想，衞生署監管失職難辭其咎。

本港疫情有放緩迹象，政府專家認為「現階段終於有機會清零」，可見能否擺脫疫情泥沼，現在正是關鍵。港珠澳大橋和深圳灣口岸是目前中港通關渠道，防疫把關必須慎之又慎，這是小學生都懂的道理，偏偏負責口岸防疫第一線、為入境者測量度體溫的衞生署外判工大安旨意，肆無忌憚蛇王吞泡。

同樣在該處擔任外判健康監察助理的讀者爆料，指有同僚於當值期間煲劇至進入夢鄉，甚至睡到清晨仍未睡醒，需入境貨車司機駛至閘口響號叫醒。從其提供的影片及照片可見，有人將口罩當成眼罩蒙眼大睡，有時候則將兩張椅子合攏當成睡床，睡到不省人事，令人咋舌。更令人驚訝的是，涉事人雖曾被同僚向上級投訴當值瞓覺，但「刀槍不入」，恍若有免死金牌一般，反而投訴者未幾即遭解僱，若說當中不涉包庇也無人信。

千里之堤，潰於蟻穴。須知現在是非常時期，只要有一宗境外輸入個案流入社區，後果都是災難性，尤其外地變種病毒殺傷力極大，香港至今幸保不失只是好彩，要是口岸把關繼續形同虛設，病毒有機可乘，隨時連疫苗也抵擋不住，更遑論本港疫苗接種率低下，根本不堪一擊。人們不明白的是，衞生署作為本港抗疫前線部門，又是外判工的僱主，為何將把關工作外判便將監管責任也一併外判？外判是為了節省成本，增加靈活性和善用資源，但在無能政府監管不力下，外判早已變質變味，不僅不能善用資源，反而令服務質素一落千丈，浪費公帑也就罷了，令香港防疫豆腐渣化才是最大問題。

事實上，衞生署劣迹斑斑，在抗疫要緊關頭敷衍塞責已非首次，最經典例子是鯉魚門公園及度假村檢疫中心隨處棄置醫療廢料，埋下播疫隱患，惟該署在本報多番追問並拖延多日始肯承認責任，冇心冇肺冇靈魂可見一斑。無獨有偶，作為抗疫前線部門，不管是衞生署還是食環署皆表現欠佳，而且都是隸屬食衞局轄下。這就難怪本港防疫如此兒戲，皆因上樑不正下樑歪。在尸位素餐的局長陳肇始帶領下，抗疫一塌糊塗，外判工蛇王也就不足為奇。更不必說，本港鼠患嚴重，舊樓天井和後巷垃圾堆積，甚至屢有黑心食品流入，令香港淪為臭港疫港，官僚塞責失職彰彰明甚。

歸根究柢，香港許多問題都是人的問題，源自官僚為官避事，從來沒有將香港當成自己的家，從來沒有真心為市民服務，一味貪圖高薪厚祿卻不做事，致使抗疫逾年仍未清零。香港欲擺脫困局，首要改革官僚制度，清除官場瘀血，嚴懲塞責庸官，否則特區病入膏肓，全港市民只能一起陪葬！