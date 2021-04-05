神州觀察：毒殺無辜洩私憤　病態社會需早醫

廣東珠海市香洲區一間幼兒園職工早前被指不滿薪酬偏低，居然向一眾師生的餐飲中投放老鼠藥報復，以致一名5歲幼童不治而亡，另外數名中毒者則被救下；兇手近日遭珠海市中級法院以投放危險物質罪判處死緩，並需向受害幼童家屬賠償42萬元人民幣損失。很顯然，對於一條鮮活的小生命而言，區區這點賠償實在沒有多少意義，而這種為了一己之私惡毒報復無辜之舉，亦可謂十分變態及令人髮指。

更可怕的是，這類行為還不少，譬如同屬珠海香洲區的粵淇食品有限公司，早前亦曾爆出員工投毒事件，部分食品並已流出市面，一時間搞得人心惶惶；經調查，投毒者又是因為工資待遇等問題爭執不下，以此洩憤報復。再如河南焦作某幼兒園，一名女老師因與同事有嫌隙，竟然狠心向對方學生的食物中投放亞硝酸鈉，結果導致20多人中毒，當中一名5歲幼童死亡；該老師還遭揭發，此前曾經因為生活瑣事向自己的丈夫投過毒，叫人不寒而慄。

所謂冤有頭、債有主，誰跟誰產生矛盾糾紛，公了也好，私了也罷，都只能在雙方之間解決，豈可連累無辜？偏偏社會上就是有這樣的人，動輒將自身的某些怨氣或所謂不公遭遇發洩到別人身上，以致有些人純粹為了就職、升遷等自私自利目的，肆意投毒、縱火、刀斬、車撞他人，堪稱不擇手段，像北京有女子考公務員已取得第二名佳績，但為「保險起見」，竟找人向考第一名考生的飲用水中投放毒品；陝西某地煙草專賣局局長調職，上面空降一人前來主持工作，竟遭另一名副局長在茶水中投毒，從而上演了一齣官官相殺醜劇，自私中透着冷血。

由是觀之，各類禍及無辜的洩私憤、逞私欲、報私仇做法很是盛行，行兇者來自社會各個層面，叫人防不勝防，此舉亦將一些維繫社會正常運作的基本規則、價值體系無情打破，危害極大，勢令民眾人人自危，不知哪天厄運就會落到自己頭上。而這樣的社會顯然極不正常，至少與當局追求的和諧社會存在落差，甚至可說陷入一種病態，情況很糟糕，必須想辦法及早醫治，譬如一些行兇之人為何總滿身戾氣，視人命如草芥，不論老幼婦孺皆下得了手？這些戾氣又該如何化解？

一些因工作、薪金待遇或上下級、同事之間引發的種種矛盾衝突，現實中有否建立有效的調解機制，確保能大事化小、小事化無，將問題消滅於萌芽狀態？作為強勢的資方市場是否真的存在刻薄、壓榨員工行為，當局在保障弱勢的勞方權益上還有哪些需要改進的地方？或許只有努力讓社會趨於公平正義，才能最大限度減少戾氣與爭拗，避免出現更多人性扭曲、道德淪喪之人。