世界視線：貿易問題政治化　美國企業成輸家

美國貿易代表戴琪日前表示，美國不準備在近期取消對中國進口商品加徵的關稅，明言關稅是「籌碼」，「時機成熟」時會與中國展開貿易談判，但亦承認對華關稅可能會對美國經濟帶來傷害。事實是，美國對華貿易逆差不減反增，貿易戰的成本由企業和消費者埋單，「特規拜隨」是否只為了顯示新政府在「反華」問題上「企硬」，而戴琪口中的「籌碼」到底又有多少？

談到對華關稅對美國經濟帶來的傷害，飛機製造商波音行政總裁卡爾霍恩最近便警告，中美貿易問題陷入長期僵局，將造成競爭惡果，並促請美國政府與中國接觸時，將貿易與人權等其他議題分開處理，讓兩國保持自由貿易環境。卡氏還指出，如果波音公司因中美關係惡化而被排除在中國市場之外，將令歐洲競爭對手空中巴士坐收漁利。

波音公司對淪為政府跟中國鬥爭犧牲品的擔憂，正逐漸變成現實。波音和空中巴士分別有約四分之一的飛機訂單來自中國，重要性不言而喻。既然華府將貿易政治化，也很難確保對手不會以彼之矛攻彼之盾。波音737 MAX客機因連續出現嚴重事故被全球禁飛，去年11月，美國監管部門以該機型經過技術改良為由批准復飛，歐盟和其他主要市場跟進，唯獨中國拒開綠燈。

天下熙熙，皆為利來，生意人最看重的是投資目的地局勢是否穩定、產業鏈等配套是否健全，政治爭拗並不是他們關心的範疇。除了波音CEO呼籲中美貿易與政治脫鈎，美國科技巨企思科首席執行官羅賓斯亦表示，中美兩國應找尋合作的方法，這樣對雙方都有好處。

不管華府遏制中國的聲音喊得多高，中國龐大市場的吸引力卻始終明擺在那裏。大型電動車生產商特斯拉無視政府「回流」的呼籲，到中國設立超級工廠，便是用腳投票，其行政總裁馬斯克評估，未來10年中國經濟將繼續發展，長遠來說中國不僅是特斯拉生產車輛最多的地方，也是最大的市場。超過3,500家美國企業去年就對華關稅入稟控告華府，已證明貿易戰只是損己多於損人的七傷拳。