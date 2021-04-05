功夫茶：神童局長追落後　花謝月殘說規劃

智商爆棚、出口必成「金句」嘅勞福局局長羅致光，近排嘅金句相信係無視失業率高企，好多打工仔被迫放無薪假，「神童局長」就話呢啲係「工作分享」文化！一個薪高糧準嘅高官，又怎會知道手停口停基層嘅苦況，局長嘅腦袋無疑轉數快，即係同古時嘅廢帝又有幾分似，見到飢民冇飯食，就問何不食肉糜，依家基層被迫放無薪假就話係「工作分享」，難怪早前有議員疾呼，要將局長由冥王星帶返地球！

阿哥，身為勞福局局長，本應致力為打工仔謀福利，尤其依家失業咁嚴峻；至於為弱勢族群、老人家謀安心，就更加義不容辭！之不過，「神童局長」卻經常廢噏當秘笈，歪理當良策，一味濕濕碎，放膽去，局長連腦袋都生毛，咁夠薑，點到你唔服！

呢！香港唔少公共服務輪候時間超長，好多長者甚至含恨等到死都未必等到宿位，至於康復宿舍服務同樣係大排長龍。金句王尋日就喺網誌指出，由於康復服務係眾多社福服務中起步較遲，「追落後」嘅情況較安老服務更甚，導致康復服務中嘅宿舍服務輪候時間長，歸根究柢都係一個服務規劃問題，而其中嚴重肢體傷殘人士宿舍服務，更係多年來輪候時間最長之一。佢仲話，嚴重及中度弱智人士宿舍服務嘅輪候時間同樣嚴峻喎。

要言之，有關服務起步又遲，如何「追落後」呢？正如局長話齋，上述3項院舍服務嘅長輪候問題，多年來形成了惡性循環，整個安排已造成一定程度上嘅服務錯配，即未需要入住嘅人入住了，有需要入住嘅仍天長地久在等等等，花謝月殘，都唔知要輪候到何年何月何日？神童局長，敢問這是甚麼「規劃」？

「明者因時而變，知者隨世而制」，局長有因時而變嗎？若然，何致搞到服務「錯配」到咁離罩，依家先廢噏未來如何如何「尋求空間，增加服務」！局長大人，嚴重肢體傷殘宿舍服務，雖然2019至20年嘅輪候時間，已由2018至19年嘅168個月，減至123.6個月，但仍要苦候逾10年；至於嚴重及中度弱智人士宿舍，仍需分別輪候160.5個月及144.3個月，神童局長，你話人生究竟有幾多個10年？你就話2021至22財政年度將有1,361個康復院舍宿位投入服務，睇嚟僧多粥少，究竟可否「追落後」，還是墮入「惡性循環」？

啊！係嘞！早前你又喺網誌表示，輪候入住資助安老院宿位人數，由2019年底高峰時約4.1萬人，減少至去年底近3.8萬人，平均輪候時間由24個月減至21個月；去年輪候期間逝世嘅長者約7,000人。局長大人今趟冇認巧叻叻，仲好謙卑咁話：追落後仍未成功，仍需努力！神童局長一小步，港人福祉一大步！請鼓掌！