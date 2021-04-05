這些年，新疆的問題不是美國和西方講的是甚麼「人權問題」、「種族滅絕問題」，而是「疆獨問題」、「反恐問題」。所謂「人權問題」、「種族滅絕問題」，是美國和西方編造出來的世紀謊言，是他們用來支持和煽動「疆獨」、煽動恐怖主義，破壞新疆秩序、社會安定的，他們大搞「疆獨」和「中國堅決反恐」則有大量的鐵一般的事實為證據，「疆獨」和恐怖主義的搗亂破壞活動罄竹難書！

現已查明從事「疆獨」活動的更有新疆維吾爾族的政府高官。日前，內地官媒曝光了新疆政法委原副書記、司法廳廳長希爾扎提‧巴吾東，原新疆教育廳廳長沙塔爾‧沙吾提，長期從事「疆獨」的活動。希爾扎提曾在反恐活動中立功，其後結交有分離思想的清真寺負責人，通過引薦認識了境外「東突」恐怖組織；通過經商，每年向「東伊運」送錢200萬元人民幣，並安排60多名14歲至18歲的維族少年到境外參加「聖戰培訓」。

曾擔任新疆教育廳廳長的沙塔爾多年前授意新疆教育出版社原社長阿布都熱札克‧沙依木，在出版的教材中多加一些反映「民族壓迫」、「突厥英雄」的內容，多加一些「反抗國家、追求獨立」的故事，以培養年輕疆獨的「接班人」。

世間事，內鬼最可怕，體制內掌握政府大權的內鬼尤其可怕。新疆是維吾爾族自治區，一旦有「疆獨」分子鑽進建制、掌握大權，「疆獨」和恐怖活動就會迅速坐大，愈演愈烈。這種「燈下黑」，極有可能顛覆全局。

對此，我們通觀香港特區這20多年來發生的事情，當能會心。香港在「一國兩制、港人治港、高度自治」下，幾乎完全保留、甚至在某些方面強化了港英時代原有的制度及人事。港英餘孽、無間道在體制內的力量到底有多強、人數有多少，無人知道；他們利用自己掌握的權力如何內外勾結、培養了多少接班人，更是無人能知。我們知道的是，如果沒有他們的努力作為、千方百計，香港就不會那麼快地冒出「港獨」，就不會恐怖暴亂遍地開花，奪權活動「氣勢如虹」了。