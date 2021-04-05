新官上任三把火，李百全接任廣播處長後，短短一個月內最少5度抽起節目或訪問，除反映這位新官確實有火，也證明香港電台出現結構性腐爛。港台製作費本已高得不合理，加上頻頻抽起節目，更是嚴重浪費公帑，與其修修補補，何不一刀了斷？

別的不說，只要看看某些節目主持人站在甚麼立場，就知道港台到底是甚麼貨色。英語時事節目《脈搏》主持人唐若韞去年訪問世界衞生組織助理總幹事艾爾沃德時，刻意追問會否重新考慮讓台灣成為世衞成員，這不是為台獨張目嗎？還有，在最近的節目中，唐更引述所謂的「聯合國數字」，聲稱「一百萬個新疆人被囚」，這不是配合西方抹黑新疆嗎？22年前港台發生「鄭安國事件」，被質疑利用節目推銷李登輝「兩國論」，時任廣播處長張敏儀因此被調職。現在港台節目主持人既為台獨張目，還散布謠言抹黑新疆，反而安然無恙，這才是咄咄怪事。

更奇怪的是，有班港台節目顧問團成員發表聲明，反對新任處長李百全干預編輯自主。按照他們的說法，李百全接連對港台電視部的節目內容進行「整肅和清洗」，嚴重違反《香港電台約章》中賦予港台的職責。那麼，人們倒想問問，港台的職責到底是甚麼？是鼓吹分裂國家？還是充當西方反華喉舌？正是這班所謂的顧問團成員，對港台屢次被裁定違反廣播機構節目守則，他們裝聾作啞；而當新任廣播處長履行總編輯職責，對港台節目把關，他們即口誅筆伐，這恰恰證明港台從裏到外都爛透了。

任何自由都有界限，香港電台是公帑供養的公營廣播機構，編輯自主並不代表自把自為，更不代表個別監製、編導或主持人自主，總編輯負有最終責任。如果有些員工不願意遵守規章制度，大可另謀高就，為何吃飯砸鍋？如果港台無藥可救，應該索性關閉，為何修修補補？