十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。近千年前蘇大鬍子悼摯愛的悲傷，動人至深，流傳後世，無奈港人此刻亦感同身受，昨日是清明，孝子賢孫更加感受深刻。與親友死別已經夠痛，還要擔憂死後殮葬。港府施政失敗，生人上不了樓，死人也難入土為安。

私營骨灰龕位奇貨可居，價格高昂，一般人負擔不起，便要等待公營骨灰龕位，可惜生前死後都要等，輪候幾年絕不稀奇，2018年已有3.5萬先人輪候食環署公眾龕位，平均輪候時間達50個月。先人骨灰要擺放在長生店或殯儀館，有些索性放在家中，亦有長者為免家人負擔，決定「綠色殯葬」，美其名是與大自然融為一體，實質家人拜山「無處話淒涼」。

就算已找到私人龕場，亦未必能安枕，隨時死人都要被迫遷。《私營骨灰安置所條例》生效近4年，惟審批進度極度緩慢，截至上月底僅6間獲發牌，但私營骨灰安置所發牌委員會已定下「死線」，要求各龕場需交齊文件資料，否則申請暫停，至今仍有85間龕場未獲批「原則上同意牌照申請」，一旦申請被拒，數以10萬計的骨灰龕將要被移離，令死人不能安息，生人困擾！

原來又是食環署的混帳，未有敦促加快審批程序，申請個案無限積壓，加上有26間被拒發牌，引發不少清灰糾紛。食環署回覆竟然把責任卸給市民，稱購買私營龕位時，要了解清楚合約細節及徵詢法律意見，即是說你死你賤，與人無尤，態度極不負責任。

有需求才會有市場，私營龕場歷史悠久，填補公營龕位的缺乏，然而，特區政府一直隻眼開、隻眼閉，未有完善規管，亦沒有加速供應龕位，後果卻要由市民來承擔，現在還說風涼話，民怨便是這樣一點一滴累積，死無葬身之地不應是平民，而是為禍港人的廢官！