最近台灣不斷因食物問題引起島內討論和爭拗。早前民進黨政府不理民意，強輸入美國萊豬，造成市民擔心食物安全；接着菠蘿不能輸往大陸，造成農民的經濟困局；近日是日本福島等5縣的食品應否進口台灣，也是食物安全問題，同樣令執政黨非常頭痛。

事源於2011年3月11日，日本福島核電廠輻射外洩，台灣於同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬和千葉等5縣的食品進口，並於2018年11月24日公投，通過維持上述5縣食物禁令，兩年內不能採取違反公投結果的措施。而此限期已到，日本政府對台灣展開一系列活動，推廣福島等5縣食品，這些活動包括：一、台灣的外交部、美國在台協會及日本台灣交流協會於去年12月15日召開第六屆GCTF聯合委員會，推廣福島等5縣食品。二、影片宣傳福島等5縣食品。三、日台友情Always Here系列活動記者會強調，根據過去檢查，這些食品本身是安全的。今年3月12日，台灣的衞生福利部部長陳時中表示，「核食」（受輻射污染食物）不會進入台灣，只要檢出輻射殘留值，邊境就會銷毀或退運。而台灣駐日代表謝長廷表示，如有輻射污染就稱為「核食」，沒有污染就是「福食」，說法跟當日公投結果不一樣，國民黨質疑民進黨欲開放核農食品。另一方面，今年初台大團隊到日本採集300多個樣本，發現福島地區的食品輻射殘留超過標準值。

台灣不少市民為了自己健康，反對輸入福島等5縣的食品，而且當年公投是說禁止該地區食品入境，而非現今民進黨所說，食品分開「核食」和「福食」。更令市民不滿的是，推動食用福島食品與政治掛鈎：一、有美、日參與的GCTF聯合委員會宣傳福島食品，明顯是日本拉攏美國出手，告訴台灣政府，要美日結盟抵抗大陸，台灣便要接受福島食品，識做啦！二、日本先前接受台灣菠蘿、香蕉、杧果和火龍果等生果列為東奧食物，台灣也應好好的回報吧。

以現時發展情況，市民是反對政府輸入福島食品，這情況有利國民黨，而國民黨亦會乘機組織和發動群眾以不同社會行動向民進黨施壓，爭取聲望提升和社會支持。在民進黨看來，市民民心要爭取，但在抗拒大陸對台壓力和推動暗獨，又在在需要美日支持，如何可以兼得，考驗民進黨的智慧。

民間已開始動員起來，有人拿着「反萊豬，護食安，站出來」和「拒毒豬，護民主，顧子孫」橫額和宣傳品，號召群眾上街遊行。食物安全，將成為台灣反共和台獨以外，新的政治議題和酵素。