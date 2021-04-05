台鐵太魯閣號列車駛至花蓮縣時驚爆出軌，死傷枕藉，堪稱人間慘劇。隨着調查展開，這宗表面上是意外的意外，實乃人禍無誤。台媒報道，涉事工程車承包商案底纍纍，包括曾將工程照片及施工日誌造假而被判刑6個月，但照樣拿下高達二億元新台幣的29個政府工程；此君復被揭發3年前曾擔任民進黨花蓮縣黨代表，背後到底有多少利益瓜葛，可想而知。

當然，值此風頭火勢，民進黨例牌切割，聲稱承包商的花蓮縣代表任期已於去年屆滿，目前因未繳黨費而被停權，屬失聯黨員云云。不管怎麼說，這宗慘劇背後與民進黨政府絕對脫不了干係，要不是監管失職，批標兒戲甚至私相授受，一個劣迹斑斑的「前黨員」，怎麼可能多次獲得政府巨額工程？要不是承包商安全意識低下，犯上低級錯誤致工程車溜後，又怎麼會造成不可挽回的慘劇？

別看交通部長林佳龍口頭請辭，擺出負責任狀，不過扯貓尾。君不見，蔡英文已急不及待表示，現在不是談辭職的時候，最後肯定不了了之。實際上，蔡政府的問責請辭十分廉價，過去便常有倉皇辭職不旋踵又告回鍋的例子。例如行政院長蘇貞昌便在蔡英文連任後提出內閣總辭，但旋即被蔡英文「慰留」至今；又如2017年發生震驚兩岸四地的「815全台大跳電」，時任經濟部長李世光口頭請辭並閃電獲批，惟兩個月後即接掌工研院兼資策會董座，凡此種種，不勝枚舉。今次林佳龍會否又被慰留，或閃電落台再安插其他要職，不妨拭目以待。

可以看到，在蔡英文治下的台灣亂象叢生，用人唯親、總統專機私煙風暴、萊豬事件、打壓新聞自由等，現在又有台鐵出軌慘劇，一波未平一波又起，說是天怒人怨也不誇張。然而這又能怪誰？台灣一切以政治立場先行，只要打着反共旗號，幹下多少違法齷齪勾當也會被姑息。自作孽，不可活，信焉！