天王巨星張國榮逝世18周年，懷念他的人仍然很多，有團體剛舉辦了紀念演唱會，電視台直播加上網上點擊，觀眾合計在100萬人以上。哥哥忌辰後的一天，我走在街上，聽到街頭樂隊在演唱他的歌，回到家中，鄰居也在播放他的遺作，看來今年的悼念活動，比一、兩年前更盛。

「哥哥熱」之所以今年比往年熾烈，我認為是有點政治意味的。近期，香港的「黃絲」群向不少明星吐槽，指某某歌手公然力挺警察，某某藝人又高舉支持新疆棉花的旗幟，這些人都是為了保住飯碗而媚共，反映他們人格低劣云云。黃絲們進而幻想，假如張國榮、梅艷芳活到今天，以他倆正義的個性和高尚的人格，大抵不會對政權曲意逢迎，肯定會站在「香港人」的一邊。因此，哥哥就成了部分黃絲閉門造車，製作出來的圖騰人物，在他的忌辰高舉圖騰，是含有對「藍絲」藝人的嘲諷。

筆者年少時也算得上是張國榮、梅艷芳的粉絲，兩位的名曲都能琅琅上口，若說他倆今天還在，會是甚麼樣的政治立場，老實講，我可說不準。這跟他們的個性、人格無關，而是如何看待和判斷事物的問題。阿梅在1989年北京學運期間，曾大力支持示威學生，但據說後來也不再強烈反共，覺得應讓國家慢慢進步，民主不是一蹴而就的。哥哥生前私下曾批評特區政府施政，但不代表他反共，相反，他是最早一批在內地拍電影的香港演員，就連到荷里活發展的機會也主動放棄了。

要是二人仍在，會是黃人還是藍人，端視他們如何認識時局。若然像部分黃絲般，深信香港警察會暗地裏處決示威者，中國政府又會在新疆實行「種族滅絕計劃」，則兩位說不定都會成了黃藝人。不過，以我了解的哥哥和阿梅都很聰明和理智，所以，相信他倆會作出愚蠢判斷的機會甚低。