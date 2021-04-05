新冠疫情持續逾年，至今依然欲斷難斷，究其因，就是庸官張弛無道，時寬時緊，一個復活節長假，離島、沙灘人山人海，庸官就喺網誌發文叫大家咪去人多嘅地方，否則一鬆懈，疫情隨時反彈！隨即畀網民寸爆：邊個放寬㗎？庸官向來後知後覺，明知長假前放鬆，抗疫疲勞下市民將「報復式出外」，事前都應估到離島、泳灘等必多人，又唔預先為呢啲熱門出遊地搞好人流管制，任由佢哋逼爆，見勢頭不妙，才發文叫人「忍耐」，你話幾咁愚騃！

另一個令疫情反覆嘅原因，相信就係舊區內嘅三無大廈衞生堪虞，尤其係天井垃圾堆積，以及喉管破爛和亂咁更改，令污水長流，造成更大播疫風險。有政黨早前發表公屋渠管滲漏調查報告，發現大部分受訪公屋住戶憂慮渠管播疫，但逾半受訪者認為房屋署跟進與維修表現一般或欠佳。另外，食環署收到有市民投訴樓上廁所位、浴缸位滲水，往往未能第一時間去視察測水，疫情下令樓下受害戶十分困擾，老朽希望食環署喺呢方面多啲留意，民生無小事，應加派人手處理，遇到不肯合作或一味拖延維修嘅業主，就要果斷票控！

疫情持續，亂駁喉管更應重視！呢，日前申訴專員公署炮轟屋宇署對駁錯渠個案處理嚴重延誤；屯門有酒吧因店內公用污水喉管破裂，導致污水亂流，惟該署接獲投訴後4個月才向法團發修葺令，解決滲漏更是遙遙無期。亦有疫廈公屋單位污水喉管滲漏，房屋署修理求其，僅以玻璃膠黐住算「執漏」，約3個月後填補嘅玻璃膠剝離，被住戶狠批「裝假狗」！阿哥，有啲嘢唔可以咁馬虎㗎！不少老化喉管漏出嘅污水驗出新冠病毒，若然污水產生霧化，咁仲大鑊，病毒更易透過空氣傳播，造成環境污染。

一場疫症，反映本港公共衞生千瘡百孔，整頓爛喉管、亂駁喉管，加強檢控違法者，確實係當務之急！