內地再現「炫父」醜聞。某樂隊女鼓手「更生仔」在社交平台講述叛逆成長經歷，無意間爆出 「大瓜」。她在南京藝術學院讀書時成績不好，結果父親出面幫其改了成績；畢業後又將她和老公安排進南京電視台工作。這位「二十四孝老爸」的通天技能，着實讓人吃驚。對於普通人來說，修改大學成績、進待遇優厚的電視台工作，幾乎是難以企及的事，而這位「公主」卻棄之如敝屣。

事件發酵後，南京當地紀委已經介入調查。又一起「大義滅父」的「坑爹」鬧劇，可能又要上演。去年，藝人仝卓在網上直播時，歷陳自我奮鬥的勵志史，提及當年高考落榜，繼父仝天峰幫忙疏通，在次年高考將自己的往屆生身份改為應屆生。由於內地很多藝術名校只招錄應屆生，嚴禁更改學籍身份，而身為山西臨汾市人大副秘書長的仝天峰，先將仝卓戶籍從北京遷回山西，然後幾番迂迴，不僅為仝卓偽造應屆生學籍，而且偽造證件，弄虛作假違背程序入黨，上演了一場內地官場游刃有餘、長袖善舞的生動戲劇。

事發之後，仝天峰與臨汾市教育局長、總督學、招生考試中心主任、堯都區政協副主席、農業局長趙國華、臨汾第二中學黨委書記等10幾位官員被一鍋端。

此次「更生仔」被稱為仝卓2.0。其實，他們的「坑爹」的確是無意識的，對於從小錦衣玉食、富貴盈門的他們來說，修改學籍、修改成績、安插工作等，可能覺得只是雞毛蒜皮的小事，根本不值得大驚小怪，估不到會觸怒大眾敏感焦慮的神經。

「炫父」爆出的是嚴重的不平等。不患寡而患不均，寒門子弟、草根百姓本就輸在起跑線，但是面對權力的肆意狂飆，愈來愈被邊緣化，階層凝固化。像大學招生人數、電視台崗位編制都有定額，仝卓、「更生仔」違規操作的背後，就有一個人因此失去了本應得到的機會。教育是最基本的社會公平之一，是貧寒家庭難得的上升通道，卻被無情地侵奪堵塞。

這不禁讓人聯想到10年前有名的「我爸是李剛」事件。河北保定公安局北市區分局副局長李剛之子，在大學校園裏醉酒駕車將兩名女生撞致一死一重傷，卻口出狂言叫囂「我爸是李剛」。引發公憤之後，李剛烏紗不保。去年新冠肺炎疫情期間，湖北封鎖如銅牆鐵壁，插翅難飛，但就有一衙內在網上炫耀被老爸從天門接回了荊州。其後被曝光其父是荊州市商務局科長，主管抗疫物資運輸調配，遂假公濟私安排兒子搭便車，結果「大意失荊州」之後也被查。

大眾焦慮的並非違法違規的個案，而是公權力超大造就的普遍性、體制性不公平，此起彼伏，充斥社會。徇私舞弊如家常便飯，嚴重踩踏公平底線。衙內們赤裸裸的炫耀，更是標榜了一種扭曲的價值觀。特權思想根深柢固，習以為常，強力反腐帶來了官僚集團內部制衡監督的些許改觀，但社會監督仍然嚴重不健全，助長了不公平的蔓延。