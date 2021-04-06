正論：變種病毒大壓境　放寬檢疫更心驚

古有吳三桂引清兵入關，今有特區官請病毒入境。新冠肺炎疫情禍港超過一年，一波未平一波又起，第4波為時接近半年，反反覆覆，近日才稍為回落，政府已急不及待放寬社交距離措施，又縮短部分外國人士入境隔離時期，變種病毒隨時因此殺入社區，後患無窮。

變種新冠病毒散播全球，很多國家失守，像港人旅遊熱點日本便因此告急，有迹象壓境香港，累計已經發現近200宗變種病毒個案，類型包括「N501Y」及「N484K」。港大感染及傳染病中心總監何栢良日前表示，本港近日錄得的新型冠狀肺炎確診個案，以輸入個案較多，3月宗數較2月多約一倍，主要來自東南亞，尤其是菲律賓疫情大反彈，過去兩個月本港共錄得74宗來自菲律賓的輸入個案，政府應檢視近日由菲律賓抵港人士的確診比率，以及當中感染變種病毒人數，留意當地的檢測穩妥程度以及疫情嚴重性，有需要應考慮暫停菲律賓人士來港，直到當地疫情緩和。亦有專家指出，須研究暫停外傭來港，盡量消除潛在播疫源頭。

輸入個案無日無之，的確令人懷疑部分國家根本沒有做好把關，任由帶病毒者出境，播毒到全世界，就是這樣不負責任的態度，令世紀疫情蔓延全球，沒完沒了。港府未聽取專家經驗勸戒，沒有適時回應，調整對菲律賓來客檢疫措施，更反其道而行，宣布周五起，降低部分所謂低風險地區人士入境的隔離日數至14日，包括澳洲、新西蘭及新加坡等地區，這些地方自己內部都未完全取消民間防疫措施，港官哪來的信心，安然覺得來者無毒？難道官員覺得本地疫情未夠嚴重，想火上加油？變種病毒一旦蔓延，人家以舉國之力都未能擺脫，香港這小小地方如何抵禦，醫療系統必會崩潰，這場疫戰可以宣布「玩完」。

港府防疫都是錯漏百出，還要搬外國石頭來砸自己的腳。疫苗接種個多月已經事故頻生，死人不認帳之餘，連疫苗包裝都出現瑕疵，緊急煞停復必泰疫苗，然後近日又爆出烏龍打錯疫苗事件，打復必泰竟然變打科興，簡直一塌糊塗。新一批為數約30萬劑的復必泰新冠疫苗於本月2日抵港，昨日起恢復接種，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，男子錯誤接種科興疫苗，或要再打兩針復必泰疫苗，保護效果才足夠，即前後共打3針，更加提醒市民，若果變種病毒在社區出現，而疫苗效果不太好，市民或有機會要接種第3劑疫苗。

打一針已經死了10多人，若果要打3針，有數得計，不知又會多幾條「與疫苗無直接關係」的人命傷亡？而且就算打3針，病毒不斷變種，到時疫苗未必可以壓得住，恐怕又要接種更新改良針劑才有防禦功效，到時又要打多3針。市民不但聞變種病毒色變，打疫苗也像上斷頭台般心驚膽戰。

港府熱臉貼冷屁股，其他地區都未見特別放寬香港人入境檢疫措施，像新加坡商談旅遊氣泡近一年都未能成事，顯見對方還是存有戒心。打鐵還需自身硬，講到底都是控制好本地疫情，才可以與外國討價還價。香港政府亦是不爭氣，主動獻媚仍是被人嫌棄，實在丟盡香港人面子。