神州觀察：網絡祭祀樹新風　監管缺失亂象生

清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。清明祭祖，表達哀思是中國人的傳統習俗，但傳統祭祀中焚燒紙錢等做法容易造成森林火災等安全事故，不利環境保護，故政府近年致力倡導綠色、文明祭祀方式，譬如網絡拜祭。惟該領域被指存在監管盲區，導致一些祭祀網站質素參差，胡亂立碑設祭亦不需審查，乃至推出高價虛擬祭品，設「排行榜」，將祭祖商業化，助長攀比之風，問題需得到正視。

內地傳媒近日調查發現，諸多拜祭網站推出的「網上紀念館」服務皆可用虛假資料輕鬆建立，隨便輸入姓名、生平、手機號碼等資料並不需要審核，以致有民眾投訴稱遭人惡搞，自己一個大活人居然被設立墓碑拜祭，實屬荒唐；這些網站還設有「烈士紀念館」，惟相關人物並非真正的英雄，而是些普通人，甚至虛構的電視角色。網祭平台更是商機無限，名車、名錶、別墅等高額虛擬祭品種類齊全，及提供包年、套餐等服務，總之消費愈高，紀念館排名愈靠前。

如此既可體現孝子賢孫們的賢孝之心，又可讓商家從中牟利，堪稱兩全其美，只是反映出來的種種亂象亦不容忽視，譬如這些平台廣設高價祭品，以排名方式鼓勵祭祀消費，與現實世界並無兩樣，結果同樣會導致形成奢靡浪費、互相攀比的錯誤祭祀觀念。而在現實世界，民眾因房價、醫療、教育等昂貴的生活成本導致「生不起」，又因天價墓地、骨灰龕位的出現而「死不起」，看來那句「除了生死，都是小事」的心靈雞湯誠不欺也！早前更有地方推出所謂利民、惠民的「墓地按揭貸」忽悠人，如今網祭平台又唱的哪一齣？

網祭亂象橫陳，與政府的監管缺失不無關係，正如有專家指出，問題根源在於法規缺位，因為內地現行殯葬管理條例尚未涉及網絡祭祀這一塊，包括針對網絡監管方面的各種政策法規，都未就此作出具體規範；法無禁止即可為，又豈能一味怪責商家不法、無良？再如當局推行綠色殯葬過程中發生的砸棺搶屍、掘人祖墳等人神共憤之事，原因出在哪裏？總之公益性質墓地也好，免費的網上祭祀平台也好，都未見政府提供多少，倡導移風易俗，推行文明新風尚，說過了便不再理會，到頭來民生基本需求仍未解決，不也是在忽悠人？

話說回來，一個巴掌拍不響，網絡平台紛紛將祭祖這種虔誠而莊重之事商業化、炫耀化，並能擁有一定市場基礎，說明一些孝子賢孫的盡孝之道的確也有問題，追思先人到底該「講心」還是「講金」？在網上跟人比併、炫耀誰買的祭品更貴更多，就能顯示出真正的孝心？甚至還有花錢僱人幫忙哭喪，也不怕先人的棺材板蓋不住，此舉無疑也助長了網祭亂象的出現。