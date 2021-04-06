功夫茶：內地人常遭歧視　擬修例卻一味拖

香港之所以一直沉淪，很大程度死於庸官怠政！為政貴在行，即係要落實、要執行，否則一味拖，口水多過浪花，到頭來蹉跎歲月，一事無成！庸官完全唔明「以實則治，以文則不治」嘅道理！公文氾濫，不知落實，始終落得庶事不舉，奸敝日盛！

呢，自前年反修例示威，到去年嘅新冠肺炎疫情，針對內地人嘅歧視明顯惡化，有「黃店」甚至貼出告示，拒絕招待操普通話嘅內地人。事實上，早喺2014年，廣東道就發生一場針對內地旅客嘅「驅蝗行動」，大大激發香港與內地嘅矛盾。時至今日，歧視內地人情況依然未解決！明顯係《種族歧視條例》法例保障不足，港府又唔嗲唔吊，一味姿姿整，有環境，至今仍未有展開修例工作填補漏洞。

嗱！平機會就多次公開表示，對研究可行立法或修改現有嘅《種族歧視條例》處理問題，持開放態度喎！阿哥，一味開放又唔執行有乜用？其主席又一味廢噏當秘笈，理論多多，一時叫透過另行立法、宣傳、教育「三管齊下」解決，展開無前設嘅廣泛討論云云；一時又船頭驚鬼船尾驚賊指，喺社會撕裂嘅情況下，如果探討反政見歧視立法，工作將「極其敏感、危險」，應先作詳盡嘅背景研究，不宜隨便喺社會討論喎！阿哥，為官避事平生恥！叫你立法啫都驚青成咁，好心就辭官歸園田居冚家剷泥種樹喇！日日見山見水，我復悠然，咁就避開晒敏感和危險喇！廢柴！

有消息指，修例保障內地人免受歧視或不可能喺今個立法年度完成，皆因本立法年度僅剩下短短幾個月，近期仍有唔少具爭議性法案「排住隊」上立法會，包括區議員宣誓修例等，預料未來數月立法會需要審議大量法案，相信並無空間處理此修例。換句話講，之前一味「持開放態度」，平機會主席又唔揸緊時間，意味有關修例將再拖延至少兩年，甚至無限期延遲。

有議員指平機會反應慢，拖得就拖，無牙老虎兼工作不積極！喺處理內地人被歧視問題上，平機會成日諗住側側膊唔多覺，每次唔係話正研討做緊報告，就顧左右而言他話要待條件成熟，咁究竟幾時先叫成熟？內部又唔係缺乏人手，根本係罪無可恕！光陰易逝，爛了香蕉，都仲未修例填補歧視內地人條例！現今主席若然不行了，咁「平機會」不如索性執咗佢，或撤換主席，咪霸住毛坑不拉矢，一來嘥公帑，二來好樣衰！一條咁簡單嘅保障內地人免受歧視條例，都要死拖爛拖。種種迹象顯示，就係無心去做，古人說，一心可以喪邦，一心可以興邦，只在公私之間爾。一心為公，有正確是非觀，又怎會怕「敏感和危險」！為官避事又怕事，下台吧！咪一再廢噏出醜獻世咯！