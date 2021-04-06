世界視線：疫苗護照救經濟　美英難拒中俄針

新冠肺炎被稱為百年來最兇狠疫症，病毒駕到，地球處處可聞封鎖聲。一年多過去了，疫症成為揮不去的噩夢，各地也只能靠打疫苗與疫苗接種證明謀求通關，讓生活恢復正常。近日不少地區相繼宣布「疫苗護照」構思，中國、俄羅斯疫苗沒被刁難，而美國、英國的疫苗護照出行安排亦陸續登場，似乎兩國亦難向中、俄疫苗說不了！

繼以色列、新加坡及泰國宣布疫苗護照安排後，美國疾病控制及預防中心（CDC）亦更新了指引，雖然主要是給國民的出行建議，但負責振興經濟的各州政府已把疫苗護照擺上了日程，目前CDC的要求是只要接種了全劑量疫苗人士，可在美國國內自由及安全旅遊，出境者回國需接受檢測，除非地方州政府額外對部分地方設立自我隔離的措施。英國亦將公布電子疫苗護照措施，據當地傳媒放風，會讓接種全劑量疫苗人士獲得電子疫苗護照，享受出行便利，新措施會先讓旅遊及商務往來業者受益。

美、英的疫苗護照措施雖屬初期，但至今沒就中、俄疫苗提出拒認安排。而世界衞生組織巧合地在上月底公布兩款中國疫苗（國藥及科興）符合安全及保護力規定。這個表態對同為世衞成員的美、英來說，更是一個下台階，兩國「飛起」中、俄疫苗的可能性更低了。

身處歐洲的英國其實頗尷尬，現時部分歐盟成員國聲稱會購買中國疫苗以解決國內疫苗荒，而俄羅斯疫苗在東歐又有不少接種國，若英國的入境便利不包括中、俄疫苗，其疫苗護照出行安排，恐會變成自己玩家家酒的遊戲。

在飽受疫情打擊一年多後，恢復出行已成各國重振經濟的重要一步。截至3月中，美國已有約一億人接種了至少一針疫苗，並有超過5,600萬名成年人接種了全劑量疫苗，總統拜登更拋出秋天前達到全民接種的目標。英國亦不弱，至今已有超過3,300萬人接種了疫苗，500萬人接種了第二劑，已接種疫苗的英國人佔近一半，接種速度領先歐洲各國。兩國急於恢復經濟、急於擺脫疫情泥沼，有所求，自然要有所棄。