我在學校負責的兩個一帶一路碩士課程，今年又再招生。去年報讀的學生多選國際工商管理專業，報讀國際關係的少，可能他們以為國際工商管理相近MBA，市場上較熱門，國際關係被視作冷門的政治科。

可是，今年報讀國際關係者大增，或許是學生從課程內容簡介會知道國際關係專業有頗多地緣政治部分，還有蘇聯東歐、中亞的專門課目，以及如石油政治一類的政治經濟學課題，不是一般大學政治科，講的都是英國、美國的政治民主理論與理想，脫離現實。國際關係知識對商界極為重要，涉及投資與經商的政治風險。

當前世界已經不是英、美教科書說的民主一體化，而是地緣因素，各種不同的宗教、文化、體制相互激盪衝突，不會是英、美民主必勝，反而是民主化革命在眾多國家出現亂局，世局變化多元化也多樣化。我們教授的國際關係專業，便不是大國外交，而是從歷史、文化、體制的異同引致的大勢轉變，涉及的不僅是政治，而是經濟、社會、文化各方面都在內。標榜的是超越英、美狹窄的單科專門化，跨越各科學問，綜合的知識，包括以史為鑑，在國家是明大勢起落，在個人或企業則是知所進退。

我們教授的國際工商管理，也與一般英、美式的MBA不同，不同在於不把英、美制度和管理方法看作絕對，或是世界要奉行的標準。英國經濟已經衰落，美國亦有諸多問題，它們的制度、實踐均不能視作典範。其他各國倣效英、美者，成功的不多，對於不少國家來說，英、美以外的例子更值得參考。不要說中國這幾十年，還有日本、德國，乃至南韓、以色列、愛爾蘭。他山之石，可以攻玉，而英美之石，未必有用，囫圇吞棗，結果傷身害己。

正因為世界是多元化、多樣化，不能用英、美那一套走天下。例如法律，不僅只有普通法與大陸法之別，它們中間還有不少變異，其他帶有更強宗教與文化的法律，也在不少國家施行。貿易、經濟是超國界，但是體制，包括法律以至文化都有國界，入鄉要隨俗，不能再如帝國主義時代，把英、美的制度、規矩、習慣強加於別國。時代轉變，這再也行不通的了。國際工商管理專業是把國際經貿的差異性教授給學生，既使他們趨吉避凶，也可以發掘出新的商機，在不同制度、文化、習慣和消費模式之間找出對沖機會，發展的空間遠大於局限於英、美體制的學科。

國際關係專業是宏觀，國際工商管理屬微觀，學生可以各自選擇。